Ford Trucks, 2021’e yeni ürün ve bağlantılı araç teknolojileriyle hızlı bir giriş yaptı

Ağır ticari pazarında dünya çapında büyümesini sürdüren Ford Trucks, 2021’i yeni ürün ve geliştirmelerle karşılıyor. Ford Trucks, ‘Birlikte Geleceği Yüklüyoruz’ mottosuyla gerçekleştirdiği lansmanda; 250 adet üretilecek, koleksiyon niteliğindeki yeni ‘F-MAX Blackline’ ve dolu depoyla 5000 km’ye kadar varan menzil sağlayan yeni ‘F-MAX L’yi müşterilerine sunarken, F-MAX’te standart olarak sunulacak olan ve %5’e varan yakıt tasarrufu sağlayan “Eco+ Mode ”, ConnecTruck uygulamasının geliştirilen özellikleri ve şehir içi kullanıma yönelik modellerde de “9 ileri otomatik şanzıman” ve “dümenlenebilir arka aks” opsiyonları tanıtıldı.

Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford Trucks, 2021’e hem iki yeni ürün hem de mevcut ürün portföyünde sunduğu özellik ve teknolojileri geliştirerek ‘merhaba’ dedi. Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ve Ford Trucks Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Pazarlama Müdürü Emine Coşkun’un sunumları ve ekranların sevilen oyuncusu Ümit Erdim'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen dijital lansmanda, büyüyen F-MAX Ailesi ve sunduğu yeni özellikler ve hizmetler tanıtıldı.

Konuşmasına 2020 yılını değerlendirerek başlayan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Ford Trucks olarak, seneyi %31,7 pazar payıyla kapadık. Pazar payımızı yükseltmemizde F-MAX’in başarısının etkisi büyük oldu. Çekici segmentindeki pazar payımızı 2017’den bu yana yaklaşık 3 katına çıkarmayı başararak 2020 yılı sonunda %25,5’e getirdik ve Türkiye ile birlikte tüm uluslararası bölgelerimizde de pazar payımızı artırdık. Bu başarımızı daha da ileriye taşımak amacıyla, ürün portföyümüzde ve sunduğumuz teknolojilerde müşteri beklenti ve talepleri doğrultusunda yenilikler yaparak markamızı geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Markamızın müşterilerimize vadettiği en büyük katma değerin ‘toplam sahip olma maliyeti’ olduğuna inanıyoruz. Her yeni ürünümüzü tasarlarken müşterilerimizin operasyonlarını daha karlı bir şekilde yönetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda yeni nesil teknolojileri müşterileri ile buluşturduklarını ifade eden Turfan, “Ford Otosan Ar-Ge ekiplerinin özverili çalışmaları ve tasarım mühendislikleri ile baştan sona sıfırdan tasarlanan ITOY ödüllü F-MAX’e, özel serilere ilgi gösteren, farklı bir tarz ya da daha fazla prestij isteyen müşterilerimiz için yepyeni bir görünüm kazandırdık. Koleksiyon niteliğinde; şık stili ve tasarım detayları ile dikkat çeken yeni F-MAX Blackline’ı müşterilerimizle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Bağlantılı araç teknolojileri çalışmalarımızın ilki olan ConnecTruck’ta ise uzaktan kontrol özelliğini ve filo yöneticilerine büyük fayda sağlayacak web portalımızı sunmaya başladık. Öte yandan toplam sahip olma maliyeti için yakıt tasarrufuna odaklanarak F-MAX L’yi ve ‘Eco+ Mode’u geliştirdik. Ayrıca müşterilerimizi dinleyerek, ihtiyaç duydukları alanları belirledik ve bu doğrultuda şehir içi kullanıma yönelik modellerimizde 9 ileri otomatik şanzıman ve arka dümenlenebilir aks opsiyonlarını sunmaya başladık. Ford Trucks olarak, 2021’de de standartları belirlemeye, müşterilerimize daha fazla verimlilik, performans ve en ileri teknolojileri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

ConnecTruck ile filo sahipleri istedikleri veriye anında erişebilecek, aracı uzaktan kontrol edebilecek

Araçlarını, veriye dayalı, bağlantılı ve geleceğin teknolojilerini sunan bir mobilite ürününe dönüştüren Ford Trucks, bu doğrultuda Ford Otosan’ın ilk bağlı araç projesi olma özelliğini taşıyan ve 2 yıldır sunulan ConnecTruck uygulamasını da geliştirmeye ve müşterilere fayda sunacak şekilde tasarlamaya devam ediyor. ConnecTruck, ağır ticari endüstrisi için global çapta bir ürün geliştirme altyapısı sunarken, sürücü ve filo yöneticilerine ise büyük tasarruf ve kolaylık sağlıyor. Ford Trucks, araçları beklenmedik arıza hallerinde uzaktan teşhis edebiliyor, durumu çağrı merkezi ve bayileri ile paylaşabiliyor. ConnecTruck uygulaması kapsamında, bu yıl yeni nesil mobil uygulaması ile birlikte heyecanla beklenen ‘uzaktan kontrol’ özelliği de devreye alındı. Bu sayede kullanıcılar, ‘My Ford Trucks’ uygulaması üzerinden araçlarını uzaktan kontrol edebilecek ve birçok veriye ulaşabilecekler. My Ford Trucks uygulamasını kullanan kullanıcılar, artık yeni bir web platform üzerinden daha kolay kullanımıyla yeni kanalı deneyimleyebilecek. ConnecTruckGlobal.com web adresinden kendi şifreleriyle giriş yapıp filodaki araçların nerede, ne zaman, ne yaptığını, hangi rotada olduğunu harita üzerinde görebilecek, anlık ve geçmişe dair tüm araç bilgilerine zahmetsizce erişebilecekler.

250 adet üretilecek özel seri numaralı koleksiyon niteliğinde ‘F-MAX Blackline’

Uluslararası ödüllü F-MAX’in koleksiyon niteliğinde sınırlı sayıda üretilecek özel versiyonu ‘F-MAX Blackline’, kapı üzerinde yer alan, her bir araç için özel serisi numarası ve Blackline adını taşıyan yeni serisiyle müşterilere farklı bir ayrıcalık yaşatıyor. Sadece 250 adet üretilecek bu özel seri, F-MAX severler için aytozu gri rengi üzerine aracın tarzını yansıtan siyah mavi sportif çizgileri, siyah LED farlar, siyah çelik jantlar ve siyah ayna kapaklarına sahip. F-MAX Blackline’ın içinde de dış detaylarla uyumlu, şık ve etkileyici, siyah iç döşeme, siyah baş üstü dolapları, siyah ön panel yatak ve yatak altı dolapları yer alıyor. F-MAX Blackline’ın içindeki en dikkat çekici detaylar olan, özel deri siyah koltuklar ve siyah deri direksiyon, göz alıcı mavi sportif detaylarla müşterilere sunuluyor.

Dolu depoyla 5.000 km’ye varan menzil sağlayan ve dingil mesafesi artan yeni ‘F-MAX L’

Ford Trucks mühendislerinin tamamen müşteri beklenti ve talepleri doğrultusunda geliştirdiği daha uzun menzil sağlayan ve dingil mesafesi artırılan yeni ‘F-MAX L’ ise büyük yakıt depo opsiyonuyla müşterilere tek depoyla 5.000 km’ye varan menzil imkanı sunuyor. Yakıt deposu standart F-MAX’e göre, 300 litre arttırılan F-MAX L, 1350 litrelik yakıt deposunun yanı sıra 3.60 metreden 3.75 metreye artan dingil mesafesi ile kullanıcılara önemli taşıma avantajları sunuyor. Dileyen müşteriler, sadece dingil mesafesini artırarak 1050 litre depo hacmi olan versiyonu da seçebilecek.

2021 itibarıyla iki körüklü arka havalı süspansiyonlu modellerde devreye alınacak F-MAX L versiyonun 2022 yılı itibarıyla da dört körüklü arka havalı süspansiyonlu olarak ürün gamına eklenmesi planlanıyor. Tüm F-MAX’lerde standart hale getirilen “Eco+ Mode ” ile %5’e varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. Yakıt tüketimi ve toplam sahip olma maliyetinin ağır ticari araç sektöründeki en önemli kriterler olduğundan yola çıkan Ford Trucks, müşterilerin daha fazla verimlilik sağlaması adına %5’e varan yakıt tasarrufu sağlayan ‘Eco+ Mode’ sürüş modunu tüm F-MAX’lerde standart olarak sunuyor.

Max Cruise (Harita Destekli Hız Sabitleyici) özelliği, haritadaki bilgilere göre GPS üzerinden aracın kendi hızını ayarlamasını ve sabitlemesini sağlıyor. Bu da yakıt tüketimini azaltılmasına katkı sunuyor. Ayrıca, ‘Eco Roll’ modu sürekli aktif hale gelirken, böylece yokuş inişlerinde optimum ivmeyi yakalayarak minimum yakıt ile maksimum mesafeyi katediyor. Araç 5 dakika rölantide beklediği zaman motoru stop ederek; beklemelerde de ekonomik olma özelliğini koruyor. Bu, özellikle gümrükte beklerken ya da yükleme yapılırken eğer araç açık unutulduysa motoru otomatik olarak kapatarak yakıt tasarrufu sağlıyor. Sürücü Eco+ Mode’u kendisi araç içinde bir tuşla açıp kapatabileceği gibi filo yöneticisi de araç dışında My Ford Trucks uygulamasıyla açıp kapatabiliyor. Yüksek performans sağlaması amacıyla kullanılan ‘kick down’ özelliği ‘Eco+ Mode’ seçildiğinde de aktif oluyor ve bu da aracın fazla yakıt tüketiminin önüne geçiyor. Agresif kullanımın önüne geçmek isteyen filo sahipleri bu modu uzaktan çalıştırdığında şoförün araç içinden kapatması da engelleniyor.

Yol kamyonları artık, 9 ileri otomatik şanzımanla daha konforlu ve daha ekonomik

Ford Trucks mühendislerinin Türkiye ve Avrupa’daki müşteri talepleri ve davranışlarını inceleyerek yol kamyonlarında sunduğu yeni 9 ileri otomatik şanzımanlı versiyonu, özellikle şehir içinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücülere önemli sürüş kolaylığı sağlarken, dur kalk sonucu artan yakıt tüketimini ve dolayısıyla toplam sahip olma maliyetini de azaltıyor. ZF Ecotronic 9 ileri otomatik şanzıman 330 PS’lik hafif damper ve hafif yol kamyonlarında artan sürüş konforu sağlıyor.

Dümenlenebilir arka aks ile manevra ve dönüş kabiliyeti iyileşti

Şehir içi kullanımlarda manevra kabiliyeti ve düşük dönüş yarıçapının önemi doğrultusunda harekete geçen Ford Trucks mühendisleri, geliştirdiği dümenlenebilir arka aks projesiyle 9 lt 6x2 araçlarda 4x2’lik bir manevra kabiliyeti sunuyor. Yeni aks sistemiyle, dönüş (manevra) çapı %9 iyileşirken, dümenlenebilir arka aksın özellikle kamu kullanımlarında müşterilere fayda sağlaması hedefleniyor. Ford Trucks, bu özelliği 9 lt araçların ardından, 2022 yılında 13 litre motor hacmine sahip modelleri için de sunmayı planlıyor.