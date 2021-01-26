Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Oca 2021 - 17:00- Ekonomi G: 26 Oca 2021 - 17:02

Hyundai Motor Grubu İnsansı Robot DAL-e’yi tanıttı
mask

Dünyanın en hızlı gelişen otomobil üreticilerinden biri olan Hyundai, teknoloji yatırımlarına hızla devam ediyor. Geçtiğimiz ay Boston Dynamics’i bünyesine katan Hyundai, bu kez de yapay zekaya sahip insansı bir robot üretti. Hassas dil ve yüz tanıma özellikleri olan DAL-e ismi verilen robot, hareket kabiliyetini zekasıyla birleştirerek oldukça önemli görevlerde kullanılacak. Son derece gelişmiş bir müşteri hizmetleri robotu olan DAL-e, insanlarla bağımsız olarak tek başına iletişim kurabiliyor.

İsmi, “Drive you, Assist you, Link with you-experience -Sizi yönlendirir, size yardımcı olur, sizinle bağlantı kurar-deneyim” kelimelerinin baş harfleri kullanılarak oluşturulan DAL-e, geleneksel robotlardan farklı olarak kişisel bir şekilde iletişim kurabiliyor. DAL-e, sürekli olarak güncellenerek zaman içerisinde geliştirlmeye de devam edecek. Görsel açından da etkileyici bir çekiciliğe sahip olan robot, insansı gövdesiyle de dikkat topluyor. DAL-e, 1.16 mt boy ve 80 kg ağırlığıyla diğer robotlara göre daha hafif ve daha kompakt bir yapıda. Hareketlilik açısından çok yönlü dört tekerleğini de kullanabilen robot, konulduğu yerde serbestçe hareket edebiliyor. Ayrıca, geniş bir ekrana kablosuz olarak bağlanarak araçları ve teknolojileri rahatlıkla anlatabiliyor. Böylece, ziyaretçilerle birebir yakından ilgilenirken aynı zamanda vücut dilini de kullanarak eğlenceli bir ortam oluşturuyor.

Android alt yapısı kullanan DAL-e'nin pilot operasyonuna Seul'deki bir yetkili satıcısında başlayan Hyundai, daha sonra diğer showroomlarda da bu robottan faydalanacak.

26 Oca 2021 - 17:00 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
MediaMarkt’ın “Yarı Yıl Tatili” kampanyası devam ediyor mask
MediaMarkt’ın “Yarı Yıl Tatili” kampanyası devam ediyor
NG Kütahya Seramik ödül töreni düzenledi mask
NG Kütahya Seramik ödül töreni düzenledi
Özsüt online sipariş ile mutluluğa tıkla! mask
Özsüt online sipariş ile mutluluğa tıkla!
Kapasite kullanım oranlarını geriledi mask
Kapasite kullanım oranlarını geriledi
Vodafone, bulut müşterilerine %100 yenilenebilir enerjiyle servis verecek mask
Vodafone, bulut müşterilerine %100 yenilenebilir enerjiyle servis verecek
Ağaç İşleme Makineleri sektöründen ihracat rekoru kırdı mask
Ağaç İşleme Makineleri sektöründen ihracat rekoru kırdı
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı mask
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı
4 gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu mask
4 gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı mask
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi mask
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükseldi mask
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükseldi

GALERİ

Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar! mask
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar!
Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu mask
Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı mask
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları mask
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular mask
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL