Hyundai Motor Grubu İnsansı Robot DAL-e’yi tanıttı

Dünyanın en hızlı gelişen otomobil üreticilerinden biri olan Hyundai, teknoloji yatırımlarına hızla devam ediyor. Geçtiğimiz ay Boston Dynamics’i bünyesine katan Hyundai, bu kez de yapay zekaya sahip insansı bir robot üretti. Hassas dil ve yüz tanıma özellikleri olan DAL-e ismi verilen robot, hareket kabiliyetini zekasıyla birleştirerek oldukça önemli görevlerde kullanılacak. Son derece gelişmiş bir müşteri hizmetleri robotu olan DAL-e, insanlarla bağımsız olarak tek başına iletişim kurabiliyor.

İsmi, “Drive you, Assist you, Link with you-experience -Sizi yönlendirir, size yardımcı olur, sizinle bağlantı kurar-deneyim” kelimelerinin baş harfleri kullanılarak oluşturulan DAL-e, geleneksel robotlardan farklı olarak kişisel bir şekilde iletişim kurabiliyor. DAL-e, sürekli olarak güncellenerek zaman içerisinde geliştirlmeye de devam edecek. Görsel açından da etkileyici bir çekiciliğe sahip olan robot, insansı gövdesiyle de dikkat topluyor. DAL-e, 1.16 mt boy ve 80 kg ağırlığıyla diğer robotlara göre daha hafif ve daha kompakt bir yapıda. Hareketlilik açısından çok yönlü dört tekerleğini de kullanabilen robot, konulduğu yerde serbestçe hareket edebiliyor. Ayrıca, geniş bir ekrana kablosuz olarak bağlanarak araçları ve teknolojileri rahatlıkla anlatabiliyor. Böylece, ziyaretçilerle birebir yakından ilgilenirken aynı zamanda vücut dilini de kullanarak eğlenceli bir ortam oluşturuyor.

Android alt yapısı kullanan DAL-e'nin pilot operasyonuna Seul'deki bir yetkili satıcısında başlayan Hyundai, daha sonra diğer showroomlarda da bu robottan faydalanacak.