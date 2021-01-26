6 yıl sonra 2. darbeyi İzmit Kaymakamlığı'ndan yediler

İzmit Belediyesi Ocak ayı Meclis toplantısına AKP’lilerin kavgası damga vurmuştu. AKP’li meclis üyesi Engin Uçar, parti grubu dışında meclise verdiği önerge ile Tramvay projesinde iş yerleri kamulaştırılan iki iş yeri sahibi için alkol ruhsatı istendi. Partisinin kararı aksine Engin Uçar’ın verdiği önerge mecliste tartışmalara neden oldu. Meclis Üyesi Engin Uçar’ın önerisinin aksine bir diğer AKP’li meclis üyesi Hayrettin Ünlü karşı çıkarak maddenin komisyona havale edilmesini istedi. Meclis toplantısı sona erdikten sonra alanda bulunan meclis üyeleri Engin Uçar ile Hayrettin Ünlü birbirine girdi. Engin Uçar ile Hayrettin Ünlü yaşadıkları anlaşmazlık sonrası hakaret ederek birbirlerinin üzerine yürüdü. “Sen kimsin beni tehdit ediyorsun lan” diye bağıran Ünlü ile Uçar arasında partiler girdi.

RUHSATA KAYMAKAMLIK ENGELİ

Grup Başkan Vekili Mustafa Soydabaş’ın Grup Başkan Vekilliğinden ve Engin Uçar’ın Meclis Üyeliğinde istifa etmesi ile sonuçlanan olay sonrası Bar Sahipleri Serkan Göyük ve Yadigar Başyurt alkol ruhsatı alamaya hak kazanmıştı. İzmit Belediye Meclisinde yaklaşık 6 yıldır bekledikleri onayı alan iki iş yeri sahibi İzmit Kaymakamlığına takıldı. İzmit kaymakamlığı Belediye Meclisi kararı ile ilgili yürütmenin durdurulmasına ve kararın iptaline karar verilmesini istedi.

“MÜLKİ İDARENİN GÖRÜŞÜ ALINMADI”

Konu ile ilgili açıklama yapan İzmit Kaymakamlığı şu açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İzmit Belediye Meclisinin, Belediye Meclis üyesi Engin Uçar tarafından 05/01/2021 tarihli yazılı önergesi ile gündeme alınarak kabul edilen; “Tramvay projesi kapsamında, kamu yararı kararı nedeniyle işyerleri kapatılan Serkan Göyük ve Yadigar Başyurt’un yeni işyeri açma talepleriyle ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki şartlara uyulması halinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesi ve içkili yer bölgesine dahil edilerek işlenmesinde İzmit Belediye Yönetiminin yetkili kılınması.” ile ilgili 05.01.2021 tarih ve 9 sayılı meclis kararının; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince; meclis kararı alınmadan önce mahalli mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü alınarak bu görüş doğrultusunda alınması gerekirken; Mülki idare amiri görüşü alınmadan Serkan Göyük ve Yadigar Başyurt isimli kişilerin adresi ve yeri bile belli olmayan işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ve bu işyerlerinin içkili yer bölgesine dahil edilmesine yönelik bir meclis kararı olduğu anlaşılmıştır.

KAYMAKAMLIKTAN GÖRÜŞ ALINMADI

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “İçkili yer bölgesinin tespiti” başlıklı 29. maddesinin “İçkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir. İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz” hükmü gereğince; İçkili yerler bölgesi ile ilgili belediye meclisi kararı alınmadan önce mahalli mülki idare amirinin görüşü alınması ve bu görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiği halde, ​İzmit Belediye Meclisinin karar alma sürecinde, İzmit Belediye Başkanlığı tarafından mülki idare amirliğimizden (Kaymakamlığımızdan) söz konusu yönetmelik hükmü uyarınca görüş istenmemiş ve Kaymakamlığımızca da herhangi bir görüş verilmemiştir.

İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Ayrıca söz konusu meclis kararında; içkili yerler bölgesine hangi yerin/alanın dahil edildiği de belli değildir. İçkili yerler bölgesine dahil edilen bölge/alan belirlenmemiş olup sadece adresi bile belli olmayan iki işyerine özel bir karar alındığı görülmüştür. Belediye Meclisi tarafından, içkili yerler bölgesinde bir değişiklik yapılacak ve içkili yerler bölgesine yeni yerler dahil edilecekse; bu dahil edilecek yerin/bölgenin sınırlarının belirlenmiş olması ve belirlenen yer ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince; mahalli mülki idare amirinin (İzmit Kaymakamlığının) genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda karar alınması gerektiği halde; Mahalli Mülki İdare Amirliğimizin (Kaymakamlığımızın) genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında görüşü alınmadan adresi ve yeri bile belli olmayan iki işyerinin içkili yer bölgesi içine dahil edilmesine yönelik alınan İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli ve 9 No’lu kararının açıkça hukuka aykırı olduğu değerlendirilmiş ve Kaymakamlığımızca İdare Mahkemesine başvuru yapılarak; söz konusu Belediye Meclisi kararı ile ilgili yürütmenin durdurulmasına ve kararın iptaline karar verilmesi talep edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur”