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26 Oca 2021 - 17:37- Gündem G: 26 Oca 2021 - 17:43

Kocaeli Valiliği'nden 'Kartepe Kayak Merkezi' kararları

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kartepe Kayak Merkezi ile ilgili yeni koronavirüs kararları aldı
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İşte  Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar:

1. İçişleri Bakanlığımızın ilgili Genelgeleri gereği çıkartılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına,
2. Yiyecek - içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbirin alınmasına, bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,
3. Konaklama tesisleri için getirilen “açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi” kuralının kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanmasına,
4. Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenmesine,
5. Kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenmesine, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenmesine,
6. Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanmasına, konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımının sağlanmasına, her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeninin sağlanarak kullanıma hazır hale getirilmesine,
7. Kayak otelleri ve tesislerinde Covid 19 tedbirlerine uyulması hususunun Kaymakamlıklar tarafından, ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetime tabi tutulmasına,
Yukarıda belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.
# Kocaeli

26 Oca 2021 - 17:37 - Gündem

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