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26 Oca 2021 - 21:24- Asayiş G: 26 Oca 2021 - 21:38

6 gündür haber alınamayan adam bulundu!

Derince'de 6 gündür haber alınamayan vatandaş, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda aç ve susuz halde bulundu. Hastaneye götürülen şahsın, hastaneye yatırılacağı için evden kaçtığını söylediği öğrenildi.
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Derince'de 6 gündür haber alınamayan vatandaş, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda aç ve susuz halde bulundu. Hastaneye götürülen şahsın, hastaneye yatırılacağı için evden kaçtığını söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Soner D.’den 20 Ocak tarihinde, evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Soner D.’ye ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar sonrasında  Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Soner D.’nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

6 GÜN SONRA DAĞ BAŞINDA BULUNDU

Soner D., kaybolduktan 6 gün sonra jandarma ekipleri tarafından Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Erikli Tepe mevkiindeki dağlık alanda yorgun, susuz ve üşümüş bir halde bulundu. Jandarma ekiplerinin su ve yemek verdiği şahıs daha sonra Körfez Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Soner D.’nin jandarma ekiplerine verdiği ifadesinde, kaybolduğu gün hastaneye yatırılacağından korktuğu için evden kaçtığını söylediği öğrenildi. Soner D.’nin tedavisinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

# Kocaeli, Derince, yardım, Körfez

26 Oca 2021 - 21:24 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Amele - Helâl olsun jandarmamiza.Allah c.c

yâr ve yardımcıları olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 23:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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