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26 Oca 2021 - 21:26- Asayiş G: 26 Oca 2021 - 21:29

Özel halk otobüsü ile ticari taksi çarpıştı: 3 yaralı

Gebze'de özel halk otobüsü ile ticari taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
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Kaza, Gebze Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 41 ADL 574 plakalı özel halk otobüsü ile, Bedri C. yönetimindeki 41 T 3026 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şoförü M.Ö., taksi sürücüsü Bedri C. ile takside yolcu olarak bulunan Serpil G. yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, taksi içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında taksi şoförü Bedri C. ile takside yolcu olarak bulunan Serpil G. sıkıştıkları yerden çıkarılarak bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu sırada kaza yapan araçları izlemek isteyen vatandaşlar ise bölgede kalabalık oluşturdu. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazadan etkilenen ve korkan 3 çocuğa ise, ambulansta tetkik yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# Gebze, yardım

26 Oca 2021 - 21:26 - Asayiş

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