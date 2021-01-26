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26 Oca 2021 - 21:30- Gündem G: 26 Oca 2021 - 21:31

KOTO’dan ‘Yetkisiz Sigortacılık’ ile ilgili çok önemli açıklama

Kocaeli Ticaret Odası’nın Sigorta Acenteleri Grubu’nun yer aldığı 22. Meslek Komitesi, ‘Yetkisiz Sigortacılık’ faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlarla ilgili çok önemli bir açıklama yaparak, adli para ve meslekten men cezaları olduğunu hatırlattı
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KOTO Sigorta Acenteleri Komitesi, ‘Yetkisiz Sigortacılık’ ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Yetkisiz sigorta poliçeleri düzenlenmesiyle ilgili TOBB Saik İcra Kuruluna gelen şikayetler üzerine söz konusu olumsuz durumların ortadan kaldırılması adına Müfettişler görevlendirilmiş, farklı İllerde iki kişinin Yetkisiz Sigortacılık yaptığı tespit edilmiştir. Gerekli deliller toplanarak Samsun ve Adıyaman İllerinde T.C Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.  Samsun İlinde Yetkisiz Sigorta Satışı yapan şahsa 15.000.-TL adli para cezası verilmiştir.  

Yine aynı şekilde Adıyaman İlinde Yetkisiz Sigorta Satışı yapan şahsa 15.000.- TL adli para cezası verilmiş olup kişinin ödeme yapmayarak kanuni süreye uymadığından dolayı hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına karar verilmiştir.

Yetkisiz Sigorta yapılmasına olanak sağlayan her iki sigorta acentesine de TOBB Saik İcra Kurulu tarafından uyarı cezası verilmiş olup tekrarı halinde meslekten men edileceği yazılı olarak bildirilmiştir. Sektörün bu gününü ve geleceğini önemseyen KOTO 22. Meslek Komitesi olarak, yetkisiz sigorta poliçesi düzenlemeye tenezzül edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor, edilmesi halinde yaptırımlarının ağır olduğunu ve gerek Oda, gerek komite gerekse yetkili acenteler olarak bizzat takipçisi olacağımızı özellikle vurguluyoruz.” 

26 Oca 2021 - 21:30 - Gündem

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