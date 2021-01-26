Bakan Koca: Tedirgin edici seviyede

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 134 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 344’e yükseldi. Bugün toplam 180 bin 303 test yapıldı. Semptom gösteren 681 kişiyle birlikte toplam 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 108 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 322 bin 511’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 791 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.0 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.1 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: TEDİRGİN EDİCİ SEVİYEDE

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük.

* Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede.

* Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz.