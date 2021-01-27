Karamürsel Tabakhane'de 3+1 100 m² daire icradan satılık

Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, 228 Ada, 79 Parsel, TABAKHANE Mahalle/Köy, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Kocaeli B.B. ve Karamürsel Bld.'sinin imar planı sınırları içerisindedir. Bu mesken 4 katlı binanın 2. katında bulunmaktadır, dışı sıvalı ve boyalıdır. Çatısı mevcuttur. Taşınmaz ilçe merkezine, semt pazarına, karayoluna, denize, belediye ve kaymakamlık binası, okula yakın konumda bulunmaktadır. UIaşım sorunu yoktur. Bölgede elektrik,su,kanalizasyon,doğalgaz gibi devlet hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Taşınmaz meskun mahaldedir.

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