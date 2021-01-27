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27 Oca 2021 - 11:05- Gündem G: 27 Oca 2021 - 11:09

Koronavirüs tedavisinde yeni bir umut olacak ilaç Türkiye'de üretilecek

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Çin’in Şanghay Üniversitesi, korona virüsü tedavisinde umut olacak yeni tedavi stratejisi için ortak çalışma başlattı. 2 yıl sürecek çalışma ile üretilecek ilacın virüsün hücre içerisine girişini bloke etmesi ve ölümünü sağlaması hedefleniyor.
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Çin-Türkiye İkili Çağrı Ortak Projesi kapsamında Şanghay Üniversitesi ile  Kocaeli Üniversitesi Antikor Üretim Birimi ve Protein Araştırmaları Birimi tarafından ortak bir çalışma başlatıldı. 2 yıllık bir süreci kapsayacak olan çalışmada, korona virüsün hücreye girişi ve hücre içerisinde çoğalması önlenerek kişilerin tedavi edilmesi planlanıyor. Çalışma hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan KOÜ Antikor Üretim Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Aynur Karadenizli, 1 yıldır pandemi ile savaşıldığına ve etkin aşılamanın çok önemli olduğuna değindi. Çalışmanın virüs tedavisinde umut olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Aynur Karadenizli, “Korona virüslere özgü, korona virüsün tedavisinde kullanılacak ilaç molekülerlerimiz yok. Yani özgün molekülerlerimiz, tedavi yöntemlerimiz yok. Bu projede, bu konuda bir umut olabilecek özelliğe sahip yeni bir tedavi stratejisi ile korona virüs ailesinin hücre içerisine girişini bloke eden ve aynı zamanda hücre içerisindeyken bu virüsün ölümünü sağlayan bir mekanizma üzerinde, ‘Protek’ dediğimiz protein hedefli molekül üzerinde çalışmaktayız. Projede bir protein kısmı var, bir antikor üretimi kısmı var. Bu her ikisini de biz kendi laboratuvarlarımızda, Kocaeli Üniversitesi Protein Araştırmalar Birimi ve Antikor Üretim Birimi'nde gerçekleştireceğiz. Burada oluşturduğumuz protein ve ona karşı oluşan antikordan sonra protek molekülünü gerçekleştireceğiz” dedi.

KİŞİLERİN VİRÜSLE ENFEKTE OLMASI GEREKİYOR

Şanghay Üniversitesi'nden bir ekip ile ortak molekül geliştireceklerini ifade eden Prof. Dr. Karadenizli, “Hem mevsimsel korona virüs üzerine, hem de Sars ve Mers gibi insan hayatını oldukça etkileyen korona virüs üyeleri üzerinde etkisini test edeceğiz. Bu hazırlamış olduğumuz molekülün virüsler üzerinde ne kadar etkili olduğunu araştıracağız. Kişinin tedavi uygulayabilmek için virüsle enfekte olması gerekiyor. Kurallara dikkat etmeyen kişiler enfekte olacaktır. Hazırlamış olduğumuz bu model ile enfekte olan kişiler tedavi olacaktır. Bunu umut ediyoruz ve bu konuda çalışıyoruz. Tabii ki bunların hayata geçmesi, yani bir ilaç molekülünün geliştirilmesi rolü bizi çok mutlu ediyor. Tüm dünyanın sorunu olan bir hastalıkta, tedavide çare olabilecek bir konu olması hepimizi çok mutlu ediyor. Umarım başarı ile sonuçlanır ve hep beraber bunun mutluluğunu yaşarız” diye konuştu.

# Kocaeli

27 Oca 2021 - 11:05 - Gündem

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