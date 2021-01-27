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27 Oca 2021 - 11:15- Gündem G: 27 Oca 2021 - 11:17

Hürriyet KOTO ile İzmit Çarşısı’nın detaylarını paylaştı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, yerel kalkınmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısı projesinin detaylarını paylaştı
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Çarşısı hakkında bilgilendirme ve tanıtım ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet, üreticinin ücretsiz olarak dükkân açabileceği ve yaşanılan zorlu süreçte esnafa destek olacak olan İzmit Çarşısı Projesinin detaylarını, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetimi ile paylaştı. Başkan Hürriyet’e ziyaretinde Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Meclis Üyeleri Ertuğrul Malkoç ve Mehmet Baştürk ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç eşlik etti. 

17 BİN ÜYELİ GOOD4TRUST

Ziyarette konuşan Başkan Hürriyet, “Pandemi ile birlikte internetten alışverişin yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Yerel kalkınma için esnafın tek başına bir şeyler yapması çok zor. Bir süre önce başladığımız ve altyapısını tamamladığımız, 9 Şubat’ta faaliyete alacağımız İzmit Çarşısı ile üreticileri ve tüketicileri bir araya getireceğiz. Şuanda 17 bin üyesi olan Good4Trust ile işbirliği içerisinde İzmit Çarşısı projesini hayata geçiriyoruz. Doğal üretimin desteklenmesi ve satış ağının genişletilmesi amacıyla kurulmuş bir platform. Biz de bu sisteme entegre olduk ve büyüttük. 

KREDİ KARTI KESİNTİSİ YOK

İlk etapta kooperatifimizde ve İZMEK’te üreten kadınlarımızın satış yapabileceği e ticaret imkânı sağlamak istedik fakat sonra bunu daha da büyütmeye karar verdik. Şimdi biz bunu esnafı, çiftçiyi, tüm kooperatifleri ve yerel üreticiye hizmet sunanlar da dâhil herkes bu sistemin içerisine rahatlıkla girebilir hale getirdik. Bu halkayı büyüttük. Pandemide doğal ürüne, üretime yatkınlık arttı. Üretici ve satıcı artık daha çok dijital platformlarda yer almaya çalışıyor. İzmit Çarşısı’nın diğer dijital pazarlama platformlarından bir farkı var. Kredi kartı kesintisi yok, dükkân kirası yok. 

ÜRETİCİYE GEREKLİ EĞİTİM VERİLECEK


Platformda bir konsey var ve bu konsey tarafından üç satıcı profili belirlenmiş. Sırasıyla niyetli, azimli ve adil üretici olarak adlandırılıyorlar. Niyetli üretici yüzde 7, azimli üretici yüzde 5, adil üretici ise yüzde 3’lük bir kesintiye uğruyor. Aynı gün teslim noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Bizler üreticilere sistemle alakalı gerekli eğitiminlesin tamamını vereceğiz. Bölgesel kalkınma adına, esnafımızın bu zorlu süreci daha kolay atlatması adına İzmit Çarşısı’nın uzun vadede başarılı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
# Kocaeli, İzmit, destek, eğitim, aile

27 Oca 2021 - 11:15 - Gündem

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