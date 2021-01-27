Judocular kuşak sınavında  

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen online sınavların ardından Kuşak sınavlarına katıldılar.

34 JUDOCU KATILDI

18 Ocak tarihinde yapılan online teori sınavında başarılı olan Büyükşehir Kağıtspor’un 34 başarılı judocusu, Seka Sporcu Eğitim Merkezi Judo Salonu’nda yapılan uygulama sınavında ter döktü.

ONLİNE DAN SINAVI

Sınavlara katılan 34 sporcudan 1 kişi 5. Dan, 1 Kişi 4. Dan, 5 Kişi 3. Dan, 5 Kişi 2. Dan ve 22 Kişi 1. Dan Siyah Kuşak sınavlarına katıldı. Sınav görüntüleri çekilen başarılı sporcuların görüntüleri Judo Federasyonu sitesine yüklenecek. Yüklenen görüntüler Judo Federasyonu sınav komisyonu tarafından incelenerek başarı durumları sporculara bildirilecek.