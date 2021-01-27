Başkan Turan’dan medya evine ziyaret

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 16 Ocak 1923’te İzmit’te gerçekleştirdiği basın toplantısının 98’nci yıl dönümü olan 16 Ocak Basın Onur Gününde yoğun mesaisi dolayısıyla Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret edemeyen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, 16 Ocak Medya Evinde Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, KOGACE yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Samimi ve sıcak bir ortamda sohbet hasında geçen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Turan, Kocaeli basınının 16 Ocak Basın Onur Günü’nü kutladı.

TURAN: BASIN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Ziyarette gazeteciler cemiyetini ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Turan, ‘’ KOGACE Başkanımız Cemal Kaplan’ın şahsında tüm basın camiasının bu özel günlerini kutluyorum’’ dedi. Basının önemine vurgu yapan Turan, ‘’ Burada uzun yıllardır tanıdığımız, samimi olduğumuz, mesleklerinin hakkını veren duayen abilerimiz, kardeşlerimiz var. Hem halkın haber alma özgürlüğü noktasında, hem çalışmalarımızın kamuoyuna duyurulması noktasında vazifelerini ifa eden tüm basın mansuplarına şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum’’ diyerek sözlerini sürdürdü.

KAPLAN: BU ZİYARETLER BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI

Ziyaretten duyguğu memnuniyeti ifade eden Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, “Başkanlarımızın böyle önemli ve özel günlerde bizleri ziyaret etmeleri bizim için çok anlamlı. Adnan Turan Başkanımız’da bize destek veren, cemiyetimize katkı sunan, yanımızda olan bir başkanımız. Nazik ziyaretleri için kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.