Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Oca 2021 - 11:45- Gündem G: 27 Oca 2021 - 11:47

İzmit köylerinde biberiye sunumları devam ediyor  

İzmit’in Sekbanli, Sepetçi, Çayırköy, Yassıbağ, Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Kısalar, Bulduk ve Akpınar köylerinden gelen çiftçilere biberiye yetiştiriciliği konusunda sunum yapıldı  

mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit köylerinde Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi sunumlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Getirisi yüksek ürünlerin yetiştirilmesini hedefleyen Büyükşehir bu kapsamda Sekbanli, Sepetçi, Çayırköy, Yassıbağ, Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Kısalar, Bulduk ve Akpınar köylerinden gelen çiftçilere biberiye yetiştiriciliği konusunda bilgi verdi.

İZMİT’TE 9 MAHALLEDE BİLGİLENDİRME

Kandıra’dan sonra diğer ilçelerde de yüksek gelirli ürünlerin yetiştirilmesi için çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir, İzmit’in 9 mahallesinde daha bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte çiftçilere biberiye hakkında bilgiler verildi.

 

ÇARPAN ETKİSİYLE YÜKSEK GETİRİ

Çiftçilere alım garantili biberiye ekimlerinin hem kendilerine hem de ilçelerine çarpan etkisiyle yüksek gelir kazandırılacağı bilgisi aktarıldı. Toplantıya Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe ziraat mühendisleri ve İzmitli mahalle muhtarları katıldı.

 

ALIM GARANTİLİ SÖZLEŞME

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi ile ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin dikimi yapılarak çiftçinin kazancı arttırılacak. İzmit mahallelerinde biberiye yetiştiriciliği teşvik edilirken dikilecek alan proje başvurularına göre belirlenecek ve alım garantili sözleşmeli üretim yapılacak. Sözleşme ile dikimi yapılan tüm çiftçi tarlaları ve ürünleri tarım sigortası yapılacak ve iyi tarım uygulaması sertifikası verilecek.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

•        ÇKS Kaydı veya çiftçi belgesi ve tapu fotokopisi

•        En az tek parça 10 dekar arazide üretim yapılması gerekiyor. En fazla 15 da alan gerekmektedir.

•        Yetiştiricilik yapılacak ilçede ikamet ediyor olması

•        Arazi kiralık ise kiralık sözleşmesi

•        Kamu arazisi ise ( hazine, orman ) kullanım izni şartları gerekmektedir.

 

YAĞ ÜRETİM TESİSİ

Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekilen bitkilerin yağlarının çıkarılması için 40 dönüm alana tesis kuracak. Yağ Borsası’nın Kocaeli’de kurulması için girişimlerde bulunan Büyükşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende TÜBİTAK MAM ile ilaç, kozmetik ve takviye gıda üretimi protokolü imzalamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin hikayesinin bu proje ile yazılacağını vurgulamıştı.
# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

27 Oca 2021 - 11:45 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Turan’dan medya evine ziyaret mask
Başkan Turan’dan medya evine ziyaret
Gençlik kampı inşaatı yaptırılacak mask
Gençlik kampı inşaatı yaptırılacak
Altınbaş Üniversitesi 23 akademik personel alacak mask
Altınbaş Üniversitesi 23 akademik personel alacak
Karamürsel Köprülü Kavşağı tünel kazısında son 100 metre mask
Karamürsel Köprülü Kavşağı tünel kazısında son 100 metre
Büyükgöz, Gelecek Gebze’yi Davet Etti mask
Büyükgöz, Gelecek Gebze’yi Davet Etti
İzmitli esnaf ve üreticiler İzmit Çarşısı ile Türkiye’ye açılıyor mask
İzmitli esnaf ve üreticiler İzmit Çarşısı ile Türkiye’ye açılıyor
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı mask
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı
4 gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu mask
4 gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükseldi mask
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükseldi
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi mask
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı mask
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı
Aracıyla kaza yapan kadın o firmadan şikayetçi mask
Aracıyla kaza yapan kadın o firmadan şikayetçi

GALERİ

Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar! mask
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar!
Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu mask
Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı mask
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları mask
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular mask
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL