İzmit köylerinde biberiye sunumları devam ediyor  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit köylerinde Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi sunumlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Getirisi yüksek ürünlerin yetiştirilmesini hedefleyen Büyükşehir bu kapsamda Sekbanli, Sepetçi, Çayırköy, Yassıbağ, Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Kısalar, Bulduk ve Akpınar köylerinden gelen çiftçilere biberiye yetiştiriciliği konusunda bilgi verdi.

İZMİT’TE 9 MAHALLEDE BİLGİLENDİRME

Kandıra’dan sonra diğer ilçelerde de yüksek gelirli ürünlerin yetiştirilmesi için çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir, İzmit’in 9 mahallesinde daha bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte çiftçilere biberiye hakkında bilgiler verildi.

ÇARPAN ETKİSİYLE YÜKSEK GETİRİ

Çiftçilere alım garantili biberiye ekimlerinin hem kendilerine hem de ilçelerine çarpan etkisiyle yüksek gelir kazandırılacağı bilgisi aktarıldı. Toplantıya Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe ziraat mühendisleri ve İzmitli mahalle muhtarları katıldı.

ALIM GARANTİLİ SÖZLEŞME

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi ile ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin dikimi yapılarak çiftçinin kazancı arttırılacak. İzmit mahallelerinde biberiye yetiştiriciliği teşvik edilirken dikilecek alan proje başvurularına göre belirlenecek ve alım garantili sözleşmeli üretim yapılacak. Sözleşme ile dikimi yapılan tüm çiftçi tarlaları ve ürünleri tarım sigortası yapılacak ve iyi tarım uygulaması sertifikası verilecek.

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

• ÇKS Kaydı veya çiftçi belgesi ve tapu fotokopisi

• En az tek parça 10 dekar arazide üretim yapılması gerekiyor. En fazla 15 da alan gerekmektedir.

• Yetiştiricilik yapılacak ilçede ikamet ediyor olması

• Arazi kiralık ise kiralık sözleşmesi

• Kamu arazisi ise ( hazine, orman ) kullanım izni şartları gerekmektedir.

YAĞ ÜRETİM TESİSİ

Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekilen bitkilerin yağlarının çıkarılması için 40 dönüm alana tesis kuracak. Yağ Borsası’nın Kocaeli’de kurulması için girişimlerde bulunan Büyükşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende TÜBİTAK MAM ile ilaç, kozmetik ve takviye gıda üretimi protokolü imzalamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin hikayesinin bu proje ile yazılacağını vurgulamıştı.