Başkan Bulut’tan meclis toplantısında önemli mesajlar

Kocaeli iş dünyasının çatı kuruluşu Kocaeli Ticaret Odası, 2021 yılının ilk toplantısını online olarak gerçekleştirdi. KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan’ın yönettiği oturumda; Aylık faaliyet raporunun görüşülmesi, 2020 Yılı Çalışma Raporu hakkında bilgi verilmesi, 2020 Yılı Kesin Mizanı ile 2020 Yılı Gelir Tablosu ve Bilançosunun görüşülmesi- onaya sunulması, dilek ve temenniler maddeleri ele alındı. Hayırlı olsun dilekleriyle meclis toplantısını açan Başkan Doğan’ın akabinde, KOTO Başkanı Necmi Bulut, aylık faaliyet raporu, Oda’nın yürüttüğü çalışmalar ve yeni hedefleri ile ilgili kapsamlı bilgi sundu.

BAŞKAN BULUT: ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARI

Konuşmasının büyük bölümünü pandemi ve iş dünyasının pandemiyle mücadelesinde alınması gereken önlemlere ayıran Başkan Bulut, bazı sektörlere özellikle dikkat çekti. Aşıyla ilgili gelişmelerin umut verici olduğunu ancak yine de mücadelenin sürdüğünü ifade eden Başkan Bulut, Oda’nın bu eksendeki çalışmalarını anlattı. “Türkiye’nin en köklü meslek örgütlerinin başında gelen Odamızın 124. yaşına girmiş olduğu 2021 yılının Türk iş dünyasına daha hayırlı, sağlıklı ve verimli olmasını temenni ediyorum” diyerek söylerine başlayan Başkan Bulut, “TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından ortak bir açıklama yapıldı. Küresel tedarik zincirlerinde ciddi aksamaların yaşandığı COVID-19 pandemisi sonrası normalleşme sürecinde, ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye’nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğuna inandıkları bildirildi. Biz de Kocaeli Ticaret Odası olarak bu açıklamayı destekliyor, COVID-19 sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye’nin hak ettiği fiyat istikrarı hedefine hızla ulaşması için tüm katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

VERGİ ÖDEMEYECEKLER

Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak, ana faaliyet alanı itibariyle, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/12/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında karar alınmıştır. Bu işyerleri 1 Aralık 2020’den itibaren, faaliyete tekrar başlayana kadar, KDV, muhtasar, Form Ba-Bs, e-defter beyannamelerini vermeyecekler, tahakkuk eden vergileri de ödemeyecekler. Mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

KARTEPE’Yİ KAYBEDEMEYİZ…

Pandemi sürecinde üyelerimizin Odamızdan cevap veya hizmet alamadığı hiçbir konu olmamıştır. Süreç boyunca üyelerimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Özellikle belediyeler ve devlet dairelerindeki sorunlarının çözümüne bizzat aracılık ettik. Kabul etmeliyiz ki çok zorda olan sektörlerimiz var. Ticaretimizde genel olarak şöyle bir engel var. Bir sektöre ciddi yatırım yapmış, önceliği o iş kolu olan kişi ve kişilerle, hobi olarak ticarete atılmış kişiler maalesef bir tutuluyor. Ve birinin yaptığı hata tüm sektöre mal olabiliyor. Bu konuyla ilgili gerek devlet dairelerinde gerekse belediyeler nezdinde ziyaretlerimizi yaptık. Artık belli bir kapasitenin altında işletmelere onay verilmemeli. Siyaset olarak bunu göze almalıyız. Yiyecek- içecek sektörü pandemiden en büyük yarayı alan sektörlerin başında geliyor. Ve bu sektörde de birkaç işletmenin yaptığı ihmal, tümüne mal oluyor. Kartepe örneğinde olduğu gibi. Birçok kar turizminin yapıldığı il ve bölgede turizm- yeme- içme faaliyetleri sürerken Kartepe’de yasaklandı. Bu durum ekonomimize ciddi zarar verecek. Buradaki ticari işletmeleri değerlendirerek açmalıyız. Hepsinin birden açık olması da kapalı olması da zarar. Yarın bu işletmelerin ayağa kalkması zorlaşacak. Kartepe’yi kaybedemeyiz. İlimizin kar turizminde hizmet kapasitesi düşecek. Yetkinlik kaybedilecek. Gerek Valilik, Büyükşehir, gerek ilçe belediyeleri ve ticaret odaları olarak elimizi taşın altına koymalı o bölgeye hassasiyet göstermeliyiz.

YAPILANDIRMA İÇİN ŞUBAT AYINA DİKKAT!

Ayrıca, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun çerçevesinde, Oda aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Borcu olan Üyelerimizi bu tarihe kadar odamıza dilekçe vermeye davet ediyoruz. Ayrıca, bu yapılandırmayla beraber Vergi Dairesi’ni kapatmış ancak Oda üyeliği devam eden üyelerin borçlarının, Vergi Dairelerini kapattıktan sonraki kısmının affı imkanı doğmuştur. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

MECLİS ÜYELERİNDEN TEŞEKKÜR

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Meclis Üyesi Can Kuşkan, hal kiralarının 12 takside bölünmesini sağlayan Başkan Bulut nezdinde tüm Oda yönetimine ve Meclis Üyesi Yaşar Can da yiyecek- içecek sektörü için bulunduğu girişimler dolayısıyla teşekkürlerini sundu.