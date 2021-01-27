Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Oca 2021 - 15:26- Sağlık G: 27 Oca 2021 - 15:28

Uzm. Dr. Halil İbrahim Kahraman: Korona aşısı olmalıyız!

İzmit Özel Cihan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Halil İbrahim Kahraman, Koronavirüs aşısının olunması gerektiğini belirtti. Uzman doktor Halil İbrahim Kahraman, her aşının yan etkilerinin olabileceğini ancak bunun aşı reddini gerektirmeyeceğini söyledi
mask

İzmit Özel Cihan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Halil İbrahim Kahraman, Koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Covid 19’un bulaşıcı bir hastalık olduğunun altını çizen Uzman Doktor Kahraman, “2020 yılının en önemli olayı Covid 19 büyük salgınıdır. Çin’de başlayıp Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü’nün büyük salgın (pandemi) olarak ilan ettiği bu olay insanlarımızın her türlü davranışında yeni mecburiyetler ve alışkanlıklar edinmesine sebep olmuştur. Devlet yöneticilerine, iş insanlarına yeni yükümlülükler, yeni sorunlar getirerek maddi-manevi bir yığın yeni çözümler aramaları mecburiyetini getirmiştir. Açıklamasının devamında ise Kahraman, şunları söyledi;

GRİBE GÖRE ÖLÜM ORANI ÇOK YÜKSEK

Covid- 19 virüsü, coronavirüsler grubunun hayvanlarda bulunan bir türünün mutasyon geçirerek insanlarda bulaşıcı hastalık yapma özelliği kazanmış olan bir tipidir. Bu virüsün sebep olduğu hastalık, insan coronavirüslerinin yaptığı basit sonum yolu enfeksiyonunun aksine ölümlere yol açan ağır akciğer enfeksiyonuna yol açması sebebiyle önemlidir. Şöyle ki enfluenza ( grip) virüsünün yaptığı enfeksiyon %0.1 öldürücü iken COVİD-19  %1,5-%2 oranında ölümle sonuçlanmaktadır. Bu durum ise ciddi sağlık sorunları yaşanmasına sebep olmuştur. Sağlık yöneticileri zaman zaman hastalara yeterli hizmet sunmakta zorlanmıştır. Bulaşıcılığı sebebiyle sağlık ordumuzun çalışanları olan hekim, hemşire ve yardımcı hizmetlileri içinden de hastalığa yakalanan olmuş, ölümler üzüntüleri artırmıştır.

BULAŞ ZİNCİRİNİN KIRILMASI

Salgın hastalıklarda en önemli adım bulaş zincirinin kırılmasıdır. Bu da gerekli tedbirleri uygulamakla olur. Bulaş zincirini kırabilen, bulaşma yollarını ortadan kaldıran tedbirleri iyi uygulayan ülke ve toplumlar bu salgını daha kolay kontrol etmişler, daha az zarar görmüşlerdir. Diğer önemli adım salgınla mücadele eden başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık ordumuzun imkân ve çalışmalarıdır. Bu salgın bize sağlığın ve sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu bir daha göstermiştir. COVİD-19 da antibiyotikler benzeri etkili bir ilacımızın olmaması tüm dünyada hastaların tedavilerindeki en önemli eksikliğimizdi. Ayrıca salgın hastalıklarla mücadelede diğer önemli bir silah olan aşının olmaması da bir eksiklikti.

SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASINDA ÖNEMLİ

İlim adamlarının ilaç ve tedavideki çalışmalar ile aşı konusunda yoğunlaşan çalışmaları önemli imkânlar bulunmasını sağlamıştır. Aşı konusunda çok kısa zamanda önemli mesafeler alınmıştır. Halen 5 aşı onay almış olup değişik ülkelerde insanlara uygulanmaya başlanmıştır.  Ülkemizde de 14 Ocak’tan itibaren Çin’den getirilen aşı sağlık çalışanlarından başlanarak uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın planlaması dâhilinde E-devlet randevu sistemi ile halkımıza da bu aşı uygulaması yapılacaktır. COVİD-19 aşısının bulunup uygulanır hale gelmesi, artık bu salgının kontrol altına alınacağının önemli bir işaretidir. Enfeksiyon hastalıklarını kontrol etmenin en önemli yolu bağışıklık kazanılmasıdır. Bu ise bünyemizin bağışıklık seviyesinin kuvvetli olmasının yanında etkene karşı bağışıklık kazanılması ile mümkün olur.

AŞI OLMALIYIZ

Tıp bunun çaresini aşıyla bulmuştur. Çiçek hastalığı, çocuk felci hastalığı, hepatit hastalığı gibi bazı hastalıklar bu sayede kontrol altına alınmıştır. 1950’lere kadar ülkemizde de insanların korkulu rüyası olan verem bu sayede korkulan hastalık olmaktan çıkmıştır. Şimdi de Covid-19’a karşı etkili olan aşı bulunmuş ve insanlığın hizmetine sunulmuştur. Bu aşının nereden geldiği, kimler tarafından yapıldığından çok bir an evvel uygulanarak bağışıklığımızın sağlanması önemlidir. Bunu yapabildiğimiz oranda Covid-19 salgını kontrol altına alınacaktır. Bu sayede salgının hayatımızda yaptığı kısıtlamalardan kurtulup normalleşmiş bir hayata dönebileceğiz. Her aşıda olduğu gibi bazı yan etkiler, beklenmeyen sonuçlar bu aşılamada da olabilir. Bunların takibi ve kontrolü tıp adamlarının işi olup aşı reddini gerektirmez. Bilmeliyiz ki; ya hastalanıp bağışıklık kazanacağız ya da aşılanıp bağışıklanarak bu salgından kurtulacağız.”

# çocuk, İzmit, aşı, covid-19, koronavirüs

27 Oca 2021 - 15:26 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sporcular için enerji kaynağı doğal bal   mask
Sporcular için enerji kaynağı doğal bal  
Neden protein alımına dikkat etmeliyiz?      mask
Neden protein alımına dikkat etmeliyiz?     
Pandemide ruhsal sağlığınızı korumanın 10 püf noktası!       mask
Pandemide ruhsal sağlığınızı korumanın 10 püf noktası!      
Bağışıklığı desteklemek için vitamin ve mineralleri artırın mask
Bağışıklığı desteklemek için vitamin ve mineralleri artırın
Sporcular için enerji kaynağı doğal bal mask
Sporcular için enerji kaynağı doğal bal
Çocuklar da kalp krizi geçirir! mask
Çocuklar da kalp krizi geçirir!
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı mask
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor
4 gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu mask
4 gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükseldi mask
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükseldi
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi mask
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı mask
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı

GALERİ

Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü mask
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar! mask
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar!
Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu mask
Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı mask
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları mask
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL