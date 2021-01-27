AFKOM’dan kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Kocaeli’nin 28 Ocak 2021 Perşembe günü (yarın) yüksek kesimlerde kar yağışı, şehir merkezinde karla karışık yağmurun etkisinde kalacağı bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceği bu günde tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

TRAFİĞE ÇIKACAK VATANDAŞLARA TAVSİYE

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Afet ve Koordinasyon Merkezi tarafından 28 Ocak 2021 tarihinde trafiğe çıkacak araçların kışlık kar lastiği takmaları istendi. Hususi araç sahiplerinin anılan gün ve tarihler arasında mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmaları, trafiğe çıkması zorunlu araçların zincir takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulunuldu. Trafikteki araçların, Emniyet ve Karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergâhlarını kullanmaları, yoğun olan yolları mümkünse kullanmamaları, oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların 112 Acil ‘i aramaları tavsiyesinde bulunuldu.