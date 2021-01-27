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27 Oca 2021 - 15:43- Spor G: 27 Oca 2021 - 15:50

Kocaelispor MUHTEŞEM başladı! “0-3”

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Sarıyer ile karşılaştı. Maç boyunca son derece etkili olan ekibimiz mücadeleyi Burak Süleyman, Batuhan Er ve Bahattin Köse’nin golleri 3-0 kazandı. 1 penaltı yaptıran, 1 gol atan ve 1 de asistin asistini yapan Burak Süleyman kalitesini ortaya koyarken kendi yaptırdığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yeni teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ise ilk maçını kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

BATAKLIKTA OYNANDI

Karla karışık yağmur altında, dondurucu havada ve bataklığı andıran bir zeminde oynanan maçın ilk yarısında Kocaelispor oyunun mutlak hakimiydi. Burak Süleyman, Benhur, Batuhan Er ve Tahir ofans hattında yeşil siyahlılar ceza sahası içinde tehlikeli pozisyonlar buldu. Batuhan ile gole çok yaklaşan yeşil siyahlılar 23’te Burak Süleyman ceza sahası içinde düşürüldü ve Kocaelispor penaltı kazandı. Aynı futbolcu topun başına geçti ancak kaleci Ali Türkan doğru köşeyi buldu ve penaltıyı çıkardı.

KALİTE İŞTE BU

Kocaelispor’un aradığı gol 39’da Burak Süleyman ile geldi. Bu futbolcu kazandığı topla ceza sahasına sokuldu ve sol köşeye topu bıraktı. (0-1) 42’de Kemal Can’ın kolu ile topu kestiği gerekçesi ile Sarıyer ekibi penaltı bekledi ancak hakem Onur Bingöl pozisyona devam kararı verdi. 45’te Kocaelispor’un ikinci golü Batuhan Er ile geldi. Bu futbolcu ceza sahası içinde göğsü ile kontrol ettiği topa dönerek vurdu ve top tam sağ köşeden ağlara gitti. (0-2)

BAHATTİN AFFETMEDİ

İlk yarıda erken değişiklik yapan ve Numan’ı çıkaran Mustafa Reşit Akçay, Kemal’i sahaya sürdü. İkinci yarının başında da Musa Nizam yerini Taha Batuhan’a bıraktı. İkinci 45 dakikada son derece kontrollü bir futbol oynayan Kocaelispor’da saha içi liderliğini yapan, ofans hattında takımı rahatlayan Burak Süleyman adeta mest etti. Bu futbolcunun pasında Benhur’dan seken top Bahattin’de kaldı. Bahattin’in sert şutunda top üçüncü kez Sarıyer ağlarına gitti. (0-3)

GEL BAKALIM MANİSA

Kalan sürede kontrolü bırakmayan yeşil siyahlılar skoru korumasını bildi ve zorlu deplasmanda 3-0 kazanarak ikinci yarıya çok iyi bir giriş yaptı. Kocaelispor önümüzdeki hafta sahasında lider Manisa FK ile karşılaşacak. Öte yandan 2. Lig Beyaz Grup’ta haftanın kazananları Ankara Demir, Afyon, Hacettepe, Hekimoğlu, Zonguldak Kömür ve Manisa oldu. Uşak ile Velimeşe arasındaki maç ise 3-3 sona erdi.
# Kocaelispor

27 Oca 2021 - 15:43 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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