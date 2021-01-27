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27 Oca 2021 - 15:49- Asayiş G: 27 Oca 2021 - 15:52

Döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı kişi paniğe kapılınca kaçtı

Karamüsel'de bir döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı kişi, iş yerindeki çalışanların direnmesi üzerine kaçarak gözden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı
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Olay öğle saatlerinde Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen şahıs, silahını çıkararak soygun girişiminde bulundu. İş yerinde bulunan çalışanların direnmesi sonrasında paniğe kapılan şahıs, kaçarak gözden kayboldu. Polis ekipleri, ara sokakta üzerini değiştirerek kaçmaya çalışan şahsı ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

27 Oca 2021 - 15:49 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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