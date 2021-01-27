AKP’den Hürriyet’e algı operasyonu! Montajlı video servis ettiler

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, geçtiğimiz günlerde Fethiye Caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdiği esnada İzmit Belediyesi tarafından yenilenecek olan Fethiye Caddesi projesini eleştirmişti. Fatma Kaplan Hürriyet’in çalışmalara neden hala başlamadığını soran Ali Güney’e CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar cevap vermişti. Çakar açıklamasında gecikme sebebi olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesini göstermişti.

AKP’DEN VİDEOLU CEVAP

Çakar’ın açıklamalarına AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney bir video ile cevap verdi. AKP İzmit İlçe Başkanlığı tarafından servis edilen videonun başında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 1 Temmuz 2020’de Fethiye esnafıyla yaptığı toplantıda çekilen görüntüleri yer aldı. AKP tarafından paylaşılan videoda Hürriyet’in sadece ‘altyapıyı ben yapacağım’ sözleri yer aldı. Videonu devamında ise Büyükşehir Belediye Meclisinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın altyapı diyaloğu yer aldı.

“İZMİT BELEDİYESİNDEN KAYNAKLANIYOR”

İlçe Başkanı Güney, bu iki video üzerinden Fethiye Caddesi yenileme çalışmasının başlamama nedeninin çok net şekilde İzmit Belediyesi’nden kaynaklandığını, yine plansız ve hazırlık yapmadan bu projenin gündeme getirilip hem boşa tanıtım masrafı yapılarak, vatandaşın beklenti içine sokulduğunu belirtti. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın bu yanlışı savunurken sesinin yüksek çıkmasının suçluluk psikolojisinden kaynaklandığına da işaret etti.

MONTAJLI VİDEO SERVİS ETTİLER

AKP tarafından servis edilen videoda bazı kısımların kesilmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Sadece belli cümle ve kelimelerin kırpılıp art arda konulduğu videonun orjinaline Kocaeli Gazetesi ulaştı. AKP tarafından montajlanan videonun orjinalinde Hürriyet, Projenin altyapısı için İSU ile görüşüldüğünü ve İSU’nun yatırım planlarında Fethiye Caddesinin olmadığını söylediklerini aktarıyor.

ORJİNAL VİDEOYA ULAŞTIK

Hürriyet orijinal videoda şu ifadeleri kullandı: “Başkan Yardımcımız Ünal Özmüral, İSU Genel Müdürü Ali Bey ile bir randevu alarak görüştü. Projenin sonlandığını ve uygulamaya geçmek istediğimizi söyledi. Ali Bey şuan ki yatırım planında Fethiye Caddesinin olmadığını söyledi. Büyükşehir bir yandan yürüyüş yolu projesini gerçekleştiriyor. Burada kotlar yükselecek. Dolayısıyla entegre gitmemiz gerekiyor. Ali Bey de şunda yatırım alyapo planlarında olmadığını ifade ederek resmi bir yazı yazılmasını istedi. Tahir Bey ile ben kendim de görüşeceğim. Yatırıma alabilecek miyiz diye bir dönüş bekleyeceğiz. Olumsuz geri dönüş gelirse B planımızı devreye sokacağız. Büyükşehirden planlarını alabilirsek gerekirse altyapıyı ben yapacağım. Paraysa para”

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