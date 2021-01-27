Gölcük’ün Saadet Ablası Gelecek Partisi’nde

Gölcük’te topladığı ikinci el malzemeleri satarak kedi ve köpeklerin mama ihtiyaçlarını karşılayan Saadet Kaya geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Gelecek Partisi Gölcük İlçe Teşkilatında üyelik kaydını yaptırdı. İyi bir hayvan sever olan ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla tanınan Saadet Kaya’yı üye yaparak rozetini takan başkan Kadriye Güner yaptığı açıklamada, “Saadet abla herkesin tanıdığı bildiği bir insan. Enerjisiyle bizlerin gücüne güç kattı. Aramıza hoş geldin diyoruz. Kendisine partimiz adına görevler vereceğiz” dedi. Gelecek Partisi’nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Saadet Kaya da hayvan hakları konusunda duyarlılık gösteren başkan Kadriye Güner’e teşekkür etti.