Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı!

Olay 14.30 sıralarında öğle saatlerinde Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden çıkardığı silahı kasadaki kadın çalışana doğrultarak paraları poşete koymasını söyledi. İş yeri çalışanının tepki göstererek eline aldığı para kontrol cihazı ile karşı koyması sonucu ise silahlı şahıs, hızla iş yerinden çıkarak kaçmaya başları. Kadın çalışan ise elindeki cihaz ile şahsı bir süre kovaladıktan sonra iş yerine dönerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin takibi sonucu, soygun girişiminde bulunan şahıs ara sokakta üzerini değiştirmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
KADIN ÇALIŞANA ŞAHSI KOVALADI
Öte yandan soygun girişimi ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden silahını çıkararak iş yerinde bulunan kadın çalışana kazadaki paraları uzattığı çantaya doldurmasını söylüyor. Kadın çalışanın ise tepki göstererek eline aldığı para kontrol cihazı ile karşı koyması sonucu ilse silahlı şahıs, hızla iş yerinden çıkarak kaçmaya başlıyor. Kadın çalışan elindeki cihazla, kaçan şahsı kovalıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.