Yuvam’da 347 daire doğalgazsızlığa terk edildi

İZGAZ tarafından Yuvam Akarca Konutları’nda doğalgaz fatura borcu bulunan 11. Ada’nın büyük bir bölümünün doğalgazı kesildi. Kesinti 1. Ada’da da yaşandı. Geciken faturalar nedeniyle yapılan kesintinin ardından konut sakinleri kışın ortasında doğalgazsız kaldı. Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Adem Elbaş, “1. Adada 123, 11. Adada ise 224 konutun doğalgazı kesildi. Yeterli bakiye toplanamadığı için ödeme yapılamadı. İZGAZ’a durumu anlatan bir dilekçe yazdım ama dilekçeye rağmen kesinti yaptılar. Benzer sorunları geçmiş yıllarda da yaşıyorduk ancak borcumuzu faiziyle kapatıyorduk” dedi.

“58 BİN BORCUMUZ VAR”

Devamında Elbaş, “Bu havada gaz kesilir mi? Biz gecikmeli de olsa faiziyle birlikte borcumuzu ödüyoruz. İnsanlar pandemi nedeniyle aidat bile yatıramıyorlar. 4 fatura borcumuz bulunuyor. Şu an 58 bin TL borcumuz var. 200 bin TL de önümüzdeki aydan tahakkuk edecek. Ama bunları faiziyle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kapatıyoruz. Yıllık 1 milyar 300 bin TL doğalgaz ödemesi yapıyoruz. Merkezi sistemle ısıtılan konutlar kış vakti kaderine terk edildi” dedi.