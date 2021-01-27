Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Oca 2021 - 21:00- Gündem

Yuvam’da 347 daire doğalgazsızlığa terk edildi

İZGAZ, Yuvam Akarca Toplu Yapı Konutları’nda 1’inci ve 11’inci Ada’nın geciken doğalgaz faturası nedeniyle toplam 347 daireyi kışın ortasında gazsız bıraktı. Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Adem Elbaş, “Merkezi sistemle ısıtılan konutlar kış vakti kaderine terk edildi” dedi
mask

İZGAZ tarafından Yuvam Akarca Konutları’nda doğalgaz fatura borcu bulunan 11. Ada’nın büyük bir bölümünün doğalgazı kesildi. Kesinti 1. Ada’da da yaşandı. Geciken faturalar nedeniyle yapılan kesintinin ardından konut sakinleri kışın ortasında doğalgazsız kaldı. Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Adem Elbaş, “1. Adada 123, 11. Adada ise 224 konutun doğalgazı kesildi. Yeterli bakiye toplanamadığı için ödeme yapılamadı. İZGAZ’a durumu anlatan bir dilekçe yazdım ama dilekçeye rağmen kesinti yaptılar. Benzer sorunları geçmiş yıllarda da yaşıyorduk ancak borcumuzu faiziyle kapatıyorduk” dedi.

“58 BİN BORCUMUZ VAR”

Devamında Elbaş, “Bu havada gaz kesilir mi? Biz gecikmeli de olsa faiziyle birlikte borcumuzu ödüyoruz. İnsanlar pandemi nedeniyle aidat bile yatıramıyorlar. 4 fatura borcumuz bulunuyor. Şu an 58 bin TL borcumuz var. 200 bin TL de önümüzdeki aydan tahakkuk edecek. Ama bunları faiziyle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kapatıyoruz. Yıllık 1 milyar 300 bin TL doğalgaz ödemesi yapıyoruz. Merkezi sistemle ısıtılan konutlar kış vakti kaderine terk edildi” dedi. 

27 Oca 2021 - 21:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez Ticaret Odası Paydaş Toplantısı geniş katılımla gerçekleşti mask
Körfez Ticaret Odası Paydaş Toplantısı geniş katılımla gerçekleşti
Sefine Tersanesi Gasø Høvding'i denize indirdi mask
Sefine Tersanesi Gasø Høvding'i denize indirdi
Tamer Kıran: Amacımız, Kocaeli’de denizciliğin sorunlarını çözmek mask
Tamer Kıran: Amacımız, Kocaeli’de denizciliğin sorunlarını çözmek
Kocaman, yeni ASM’yi yerinde inceledi mask
Kocaman, yeni ASM’yi yerinde inceledi
Vatan Partisi Kocaeli’den Vali Yavuz’a ziyaret   mask
Vatan Partisi Kocaeli’den Vali Yavuz’a ziyaret  
Başkan Büyükakın, “Daha yapacak çok işimiz var” mask
Başkan Büyükakın, “Daha yapacak çok işimiz var”
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı mask
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı
4 gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu mask
4 gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükseldi mask
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükseldi
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi mask
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı mask
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı

GALERİ

Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı!
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü mask
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar! mask
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar!
Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu mask
Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı mask
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL