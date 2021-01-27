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27 Oca 2021 - 17:08- Asayiş G: 27 Oca 2021 - 17:13

Soyguncuyu elindeki altın çekme makinesi ile kovaladı

Karamürsel'de döviz bürosunu soymaya çalışan eli silahlı soyguncuyu eline aldığı altın çekme makinesi ile kovalayan kadın, yaşadıklarını anlatarak, “Hiç korkmadım” dedi. Şahsın kaçma anı ise bir caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden çıkardığı silahı kasadaki döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız’a doğrultarak paraları poşete koymasını söyledi. Korkmaz, eline aldığı altın çekme makinesi ile soyguncunun üzerine yürüdü. Panikleyen şahıs koşarak döviz bürosundan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

KIYAFEETLERİNİ DEĞİŞTİREREK KAÇTI

Polis ekipleri, soygun girişimine başarısız olarak kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları sürdürürken, şahsın kaçma anı olay yerine yakın bir konumda bulunan Karamürsel Merkez Camii’nin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kıyafetlerini caminin bahçesinde değiştiren şahsın elindeki silah ve poşetle koşarak uzaklaştığı görülüyor.

ALTIN ÇEKME MAKİNESİ İLE KOVALADI

Soyguncuyu elindeki altın çekme makinesi ile kovalayan döviz bürosunun sahibi Nuray Yıldız, yaşananları anlattı. Olay sırasında hiç korkmadığını söyleyen Korkmaz, soyguncuyu ilk gördüğünde şaka sandığını belirterek, “Burada işlem yapıyordum. Kafamı kaldırdım. Bereli, yüzü tamamen sarılı bir şahıs, silahı bana göstererek, ‘Paraları çıkartın’ dedi. Ben de 'dalga mı geçiyorsunuz' dedim. Tekrar paraları çıkarmamı söyledi. Ben de elime bu makineyi aralar üzerine yürüdüm. O da bir anda bocaladı. Kaçarken arkasından bunu fırlattım. Hiç korkmadım” dedi.

27 Oca 2021 - 17:08 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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