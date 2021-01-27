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27 Oca 2021 - 17:17- Siyaset G: 27 Oca 2021 - 17:18

Şanbaz Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Yıldız,"Sen sarayında sefa sürerken ben işsiz gençlerimizi dinliyorum" dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana yönelik  eleştirilerde bulundu. Yıldız,“Eğer işler yolundaysa, ve her şey de ortadaysa, kredi taksitlerini neden öteliyorsun? Yok eğer esnaf zordaysa ve ödemelerini öteliyorsan, o halde nasıl oluyor da işler tıkırında diyorsun? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Sayın Erdoğan?” diyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yıldız paylaşımlarının devamında ise, “Sen hayal aleminde yaşarken, ben, çarşıda, pazarda, esnafımızı dinliyorum. Sen sarayında sefa sürerken, ben işsiz gençlerimizi dinliyorum” dedi.

27 Oca 2021 - 17:17 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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