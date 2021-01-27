Feridun Özbay Caddesindeki zemin yenileme çalışmalarında sona gelindi

Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Projesi kapsamında zemin çalışmalarına ilk olarak, esnafın zeminden dolayı mağduriyet yaşadığı Feridun Özbay Caddesi’nde başlayan İzmit Belediyesi, çalışmalarda sona yaklaştı. Hızla devam eden zemin yenileme çalışmalarının 10 gün içerisinde bitirilerek caddenin yeni görünümüyle hizmete açılması planlanıyor.



KONFORLU VE ESTETİK GÜRÜNÜM



Feridun Özbay Caddesi’ndeki çalışmalarla yakından ilgilenen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de zemin yenileme çalışmalarında kullanılan taşların direkt üreticiden alınarak tasarruf edilmesi konusunda Bilecik’teki doğal taş üretim tesisine giderek taşları bizzat kendisi seçmişti. Sona gelinen zemin yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra Feridun Özbay Caddesi daha konforlu ve estetik bir görünüme kavuşacak. İzmit Belediyesi ayrıca, caddeden çıkarılan taşları ziyan etmeyip gerekli zemin çalışmalarında kullanılmak üzere depolarda saklıyor.