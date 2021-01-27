İYİ Parti 20 Haziran’da seçime gidiyor!

İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın’ın bugün akşam saatlerinde İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. Olası erken seçimde teşkilat ve parti çalışmaları üzerine bilgilendirme yapmak üzere Ülkeyi gezemeye başlayan Akalın’ın ilk durağı Kocaeli oldu. Erken Seçime hazırlık toplantısına İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Genel Merkez GİK Üyeleri Cumali Durmuş ve Hasan Toktaş İl Yönetimi ve İlçe Başkanları katıldı.

EN GÜZEL CEVABI VERECEĞİZ

Program öncesi açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Seçim yok gibi gözükebilir ama ne zaman seçim yok deseler bir baskın seçim ortaya çıktı. Sandık görevlileri toplantısının ilkini bugün Kocaeli’de yapıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın memleketi İzmit’te biz de olası erken seçim durumunda en güzel cevabı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

OLASI ERKEN SEÇİM HAZIRLIĞI

Yıldız’ın akabinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, “Sayın genel başkanımızın Merak Akşener’in memleketindeyiz. Türkiye’nin dinamik şehirlerinden birinde bulunmaktan şeref duydum. Birazdan kapalı teşkilat yöneticilerimiz ile kapalı toplantıya geçeceğiz. Sebebi ziyaretimiz Türkiye çapında İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak bir jenerik senaryo ile 20 Haziran 2021’de yapılacak olan olası erken seçimi değerlendireceğiz. Partimiz bu planda bir ittifak senaryosu dışında tek başına seçime katılacak. Türkiye’deki 195 bin 700 sandık üzerinden bir senaryo için çalışma başlattık. Meselenin özeli şu teşkilatlarımız bir seçimde hakim olmak üzere sandık çevresinde görevli bulundurmak amacıyla çalışma başlattık. Programımızın özeti bu; Geri kalan kısmı teşkilat içerisinde gerçekleşecek” dedi.