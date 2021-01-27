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27 Oca 2021 - 20:58- Gündem G: 27 Oca 2021 - 21:01

Koronavirüs verileri tekrar yükselişe geçti!

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 27 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 675'i semptomatik olmak üzere 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839'a yükseldi. Vefat sayısı 132 artarak 25 bin 476'ya çıktı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 675'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 132 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 476'ya, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 449 bin 839'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 803 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 7 bin 915'e, ağır hasta sayısı ise bin 765'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.
# koronavirüs

27 Oca 2021 - 20:58 - Gündem

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