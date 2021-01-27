Koronavirüs verileri tekrar yükselişe geçti!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 675'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 132 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 476'ya, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 449 bin 839'a yükseldi.
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 803 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 7 bin 915'e, ağır hasta sayısı ise bin 765'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.