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28 Oca 2021 - 12:02- Eğitim G: 28 Oca 2021 - 12:04

BİLNET TEACHER ZONE

BİLNET Kocaeli, hız kesmeden öğrencileriyle ve öğretmenleriyle çalışmalarına devam ediyor. 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitim çalışmalarıyla Bilnet Okullarında bir araya gelen öğretmenler ve öğrenciler yüksek motivasyonla çalışmalarına devam ediyorlar.
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BİLNET TEACHER ZONE Hizmet İçi Eğitim Programıyla 25.01.2021-03.02.2021 tarihleri arasında Bilnet öğretmenleri 21.yy. becerilerine göre alanlarında uzman kişilerin sunumlarıyla bilgilerini güncelliyorlar. BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü öğretmenleri, 2020 Mart ayından bu yana devam eden uzaktan eğitim sürecinin öğrenciler üzerindeki etkisi ve yapılması gerekenler hakkında alanında yetkin akademisyenler tarafından eğitimler almaya devam ediyor.

AKADEMİSYENLER ANLATTI

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan ve ilkokuldan üniversite basamağına 3 ayrı bölüm ve 58 derslikten oluşan BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü, Pandemi döneminde sınıftan eve canlı ders anlatımları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği dönemlerde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim ile dikkat çekti. Öğrencilerin bu yeni düzenden en az şekilde etkilenmesini önceleyen özel eğitim anlayışıyla velilerin de takdirini toplayan BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü, aynı zamanda her fırsatta öğretmenlerinin uzaktan eğitimle ilgili bilgilerini güncellemesini, bu konuda alanında yetkin akademisyenlerle buluşarak kurum için eğitim toplantıları düzenliyor. Bu anlamda son toplantı 25 Ocak’ta online  olarak yapıldı.

ERKEN KAYIT 15 ŞUBAT’TA BİTİYOR

Yaklaşık 5 saat süren ve bütün öğretmenlerin katıldığı toplantıda Emrah Kocabuğa “Öğretmen-Öğrenci ve Ailelerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Bütünsel Sağlığı”, Şehnaz Demireli “Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerin Motivasyonunu Artırmak” konularını anlattı. Ayrıca Kübra Yenel “Okul Kültürü”, Doç.Dr.Şakir Çınkır “Okul Liderliği” ve “Eğitsel İletişim” konularında bilgiler verdi. Sınıf yönetimindeki etkili öğretmen yeterlikleri ele alınan ve son yıllarda çokça karşılaşılan akran zorbalığının temel kriterlerini detayları ile çözüm önerilerinin de paylaşıldığı toplantı oldukça verimli geçti. Öte yandan BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü’nde gelecek yıl hazırlıkları tüm detayları ele alınarak devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecini en etkin şekilde sürdürebilmek için öğretmen ve öğrenci motivasyonunu geliştirici öneriler ele alınırken, yüz yüze eğitimde telafi dönemi de planlanıyor. Bu anlamda erken kayıtta birinci periyodun 15 Şubat’ta bitirilmesi hedefleniyor.

# Kocaeli, İzmit, eğitim

28 Oca 2021 - 12:02 - Eğitim

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