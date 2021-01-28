Yeni emniyet binasına otopark ve çevre yolu

Başiskele D-130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerinde, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın 3 kilometrelik yan yolları ve 14 bin metrekarelik otoparkı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılıyor. Yan yollarda dolgu ve terasman çalışması yapan ekipler, 15 bin ton plent miks temel, 13 bin 800 ton sıcak asfalt, 14 bin 600 metrekare tretuvar, 1.500 metre yağmur suyu hattı ile yeni emniyet binası ve çevre yolları, otopark yapıyor.
3 KİLOMETRE YOL, 14 BİN METREKARELİK OTOPARK
Selçuklu mimarı tarzında yapılan 3, 4 ve 6 katlı olmak üzere 3 ayrı blok halinde inşa edilen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, iç avlu ve tören alanlarıyla birlikte toplam 50 bin metrekare üzerinde, 36 bin metrekare kapalı alana sahip. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yeni emniyet binasına 3 kilometre uzunluğunda yol ve 14 bin metrekarelik otopark yapılıyor. 3 kilometrelik yol yol çizgileri ve yönlendirme işaretleri ile elektrik alt yapı ve aydınlatma çalışmaları yapılarak tamamlanarak hizmete girecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.