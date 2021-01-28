Numan Çürüksu sahalardan 1 ay uzak kalabilir

Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay’ın göreve gelmesi sonrasında tüm dikkatler eski talebesi Numan Çürüksu’ya çevrilmişti. Kaptan Numan, Sarıyer maçında on birde sahaya çıktı, ama ağır sahada 15.dakikada sakatlandı. Acilen oyundan alınan futbolcu tedaviye başladı. Ancak MR sonuçları merakla bekleniyor. Numan’ın arka alt adalesinde kısmi yırtık olma şüphesi var. Eğer yırtık tespit edilirse, tecrübeli isim bir ay sahalardan uzak kalabilir. MR sonuçları bugün açıklanacak.