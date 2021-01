Madeni yağlar sektörünün 2020 lideri belli oldu

Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarı PETDER verilerine göre Petrol Ofisi, her iki alandaki liderliğini pazarın da üzerinde büyüyerek 2020 yılında da sürdürdü. Yapılan açıklamaya göre, şirket 2020’de pazar payını yüzde 30.5’e ulaştırarak 11’inci yılına taşıdı. Şirket, madeni yağlar pazarında ise 2019’da eriştiği liderliğini 2020’de ulaştığı yüzde 29.1’lik payla güçlendirdi.

TOPLAM SATIŞI 130 BİN TONU, İHRACATI 10 BİN TONU AŞTI

Şirketten yapılan açıklamaya göre Petrol Ofisi, 2020 yılında toplam 130 bin tonu aşan satış rakamına ulaştı. Şirket ayrıca 4 kıtada 33 ülkeye de 10 bin tondan fazla madeni yağ ihracatı gerçekleştirdi. Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın Kocaeli Derince’deki fabrikası, ileri teknolojisi, yüksek üretim ve depolama kapasiteleri ile öne çıkıyor, yıllık 140 bin tonluk üretim ile 15 bin tonu bitmiş ürün, 50 bin tonu ise ham ve yarı madde olmak üzere toplam 65 bin tonluk da depolama kapasitesi bulunuyor.

“HER KOŞULDA BAŞARIYA İMZA ATACAK GÜÇ VE YETENEKLERE SAHİBİZ”

Açıklamada görüşleri bulunan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Misyonumuz ve liderliğin verdiği sorumluluk anlayışı ile Petrol Ofisi olarak her alanda en iyiyi, en doğru şekilde yapma ve müşterimize, paydaşlarımıza, sektörümüze, ülkemize fayda sağlama gayreti içindeyiz. 80 yıldır olduğu gibi bugün de tüm bunları yapacak güç ve yeteneğe sahibiz. Petrol Ofisi, büyüklüğü, gücü, tecrübesi, gelişmiş altyapısı, teknolojisi gibi birçok üstün niteliğinin yanı sıra alanlarında uzman insan kaynağı ile de her koşulda başarılara imza atmaktadır. Keza, dünyanın bugüne kadar karşılaşmadığı, öngörülemeyen küresel pandeminin sosyal yaşamdan iş hayatına kadar her alanda oluşturduğu zorlu koşullarda dahi başarı geleneğimizi sürdürebildik. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte elde edilen bu başarı, bizler için önemli bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu” dedi.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE DE ÖRNEK VE ÖZGÜN BİR BAŞARI HİKÂYESİ YAZDIK”

Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ise “Petrol Ofisi, kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza atmış, sektörüne öncülük yapan bir marka. 1941 yılından bu yana her koşulda sorumluluklarını yerine getirmiş, başarıları ile ülkenin, sektörünün gelişimine katkı sağlamış, geleceğe taşımış bir marka. Dünyada yaşamı derinden etkileyen pandemi döneminde de yine örnek ve özgün bir başarı hikâyesi yazıldı. Böylesine güç koşullarda hem madeni yağlar, hem de madeni yağlar ve kimyasallar alanlarında liderliğimizi sürdürmemiz, üstelik bunu pazar paylarımızı geliştirerek gerçekleştirebilmemiz, bizler için özel anlam taşıyor. Elde edilen bu başarı, Petrol Ofisi’nin her alandaki büyüklüğü, nitelikleri ile birlikte çalışma arkadaşlarımızdan paydaşlarımıza, distribütör ve bayilerimize kadar büyük bir ekibin özverili çalışmasının eseridir” açıklamasında bulundu.

“MÜŞTERİ ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZ BAŞARILARIMIZI PERÇİNLİYOR”

Müşteri odaklı yaklaşımlarının karşılık bularak başarılarını perçinlediğine vurgu yapan Sezgin Gürsu, “Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimiz ile her zaman yakınız, yan yanayız ve sürekli iletişim halindeyiz. Teknolojilerdeki gelişmelerin yanı sıra müşterilerimizin istek ve beklentileri de bizler için birer iş hedefi konumunda. Uzmanlığımız, bilgi birikimimiz, üretim ve POTEM ile Ar-Ge gücümüz sayesinde hızlı, esnek ve kabiliyetli bir yapıya sahibiz. Bu niteliklerimizle yaptığımız geliştirmeler ve üretim ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerinin de üzerinde karşılayan çözümler sunuyoruz. Petrol Ofisi madeni yağlar alanında da müşteri odağı ile ilerleyen, gelişen bir şirket. Bu yaklaşımlarımızın sonucunu da mevcut müşterilerimizdeki yüksek memnuniyetin yanı sıra yeni müşteri kazanımlarında da gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.