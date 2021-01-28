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28 Oca 2021 - 12:36- Gündem G: 28 Oca 2021 - 12:38

Tarhan: Kamyoncu esnafı mağdur

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Osmangazi ve bağlantılı yollardan geçişlerde kamyonculara kesilen fahiş ceza tutarlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dile getirdi
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2016 yılında hizmete açılan ve yap-işlet-devret modeliyle faaliyet gösteren Osmangazi Köprüsü ve bağlantılı yollarından yapılan cezalı geçişlerle ilgili vatandaşların şikayetleri bitmek bilmiyor. Konu üzerine Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Tarhan: “Enflasyonun %14.6 olduğu ülkemizde OGS’lerden geçişlerde 4 katı ceza alınıyor. Bu cezayla Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçmek zorunda olan kamyoncu esnafları 3. Köprüye yönlendiriliyor. OGS’lerden geçişlerde bakiye yeterli değilse, geçtikten sonra nakit ödeme yapılmadıysa 15 günün sonunda ceza geliyor” dedi.

KAMYONUN DEĞERİNİN 2 KATI CEZA!

Yeni yılla birlikte zam gelen köprü ücretlerinin ceza tutarları ise olması gerekenin çok üzerinde geliyor. İhlalli geçiş yapan sürücülerin mağduriyetine dikkat çeken Tarhan: “Cezayı ödeyemeyenlere en kısa sürede haciz geliyor. Bakanlığa soruyoruz böyle bir ceza olur mu? Yap-işlet-devret modeliyle yapılan yol ve köprü inşaatlarıyla ilgili 4 katı sözleşme imzalanmış.  Kamyonun asıl değerinin 2 katı ceza geliyor. Kamyoncu esnaflarının bu cezaları ödeme şansları yok, kamyoncu esnafı günlerce yollarda. 15 gün içerisinde OGS’den hatalı geçişlerde ödeme yapmadığı için bu cezalarla karşılaşıyorlar. Ceza yetmiyor; bir de tebligat, avukatlık masrafları, işleyecek yasal faiz gibi her türlü yasal giderlerin tahsili de isteniyor. Kamyonun değerinin çok üstünde ceza ve masraflarla icralık oluyorlar. Bu bir soygun düzenidir. Kamyoncu esnafımız mağdurdur” dedi.

28 Oca 2021 - 12:36 - Gündem

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