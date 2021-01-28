Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı

Kartepe Acısı Beldesi’nde Esentepe Sokak’ta uzun zamandır Gülzar-ı Hacegan İlim, İrfan Derneği adı altında faaliyet gösteren tarikatın şeyhi olan 56 yaşındaki Yakup Haşimi 6 Kasım 2020 tarihinde vefat etti. Şeyhin müritleri cenazeyi mezarlığa değil de tarikatın karşısında bulunan bahçeye gömdüler ve çevresini duvarlarla çevirerek burada bir türbe yapma hazırlığına giriştiler. Resmi olarak Acısu Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı’nda defnedildiği gözüken ve bu güne kadar hakkında başta CİMER olmak üzere pek çok yere şikayet edilen ve iddialar bulunan Yakup Haşimi’nin müritleri araya hatırlı kişileri koyarak Kartepe Belediyesi'nin cenazeyi kaldırmasını engellemeye çalışıyorlar. Şeyhin tarikatın bahçesine ise tabutla gömüldüğü öğrenildi.

“PEYGAMBER GELİNLİK GİYMİŞTİ”

Yakup Haşimi için ses kayıtları da bulunuyor. Sapık ilişkileri olduğu öne sürülen Yakup Haşimi hakkındaki sosyal medyadaki paylaşımlar kabul edilir cinsten değil. Bunlar arasında ‘Allah ile peygamberin düğününe katıldım, Peygamber gelinlik giymişti, Saatlerce peygamberin kucağına oturdum, Hz Fatıma geldi ondan süt emdim, Ben bu yaşadıklarımı cemaatimle yaşamak istiyorum’ gibi müritlerine sohbet toplantılarında sözler sarf ettiği sözler yer alıyor.

TARİKAT ÜYELERİ İLE CENAZEYE GİTTİLER

Şikayet üzerine olay adli makamlara taşındı. Savcılık tarafından cenazenin bulunduğu alandan çıkarılıp mezarlığa defnedilmesine karar verildi. Kararın ardından polis ve cenaze hizmetleri ekipleri, dün akşam saatlerinde mezarın bulunduğu alana gelerek cenazeyi çıkarmak istedi. Mezarın açılıp, cenazenin taşınmasına tepki gösteren tarikat üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ve mezarlıklar müdürlüğü ekipleri tarafından Yakup Haşimi’nin mezarı açıldı. Cenaze defnedilmek üzere Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze aracına çok sayıda polis aracı eşlik ederken, defin sırasında yanında bulunması için bazı tarikat üyeleri de mezarlığa götürüldü.

MUSTAFA KOCAMAN’DAN SÖZ MÜ ALDIRLAR?

Yaşanan olay sonra Sözde Şeyh Yakup Haşimi’nin tarikatı Gülizar-ı Hacegan’dan yazılı bir açıklama yapıldı. Tarikatın yaptığı açıklama çerçevesinde Olay Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu bilgisinde gerçekleşiyor. Tarikatın açıklamasında defin öncesi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Acısu Mahallesi Muhtarı Yakup Soyyiğit’in taziye ziyaretinde bulunduğu iddia edildi. İddialara göre tarikat ziyaret esnasında şeyhlerinin naaşının bulunan şahsi tapulu araziye cins değişikliğinin yapılarak Aile Mezarlığı olarak tescil edilmesi suretiyle defnedilmesi talep etti. Bu talebe de Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

KOCAMAN’DAN SAMİMİ KARŞILAMA

Tarikat yaptığı açıklamada, olayın gündem olması sonrası Mustafa Kocaman’ı bir kez daha ziyaret ettiklerini ve Kocaman’ın kendilerini bizi gayet samimi bir şekilde karşılayıp taleplerinin incelendikten sonra geri dönüş yapacaklarını belirtti. Aynı zamanda Mustafa Kocaman’ın bir sorun oluşturmayacağını beyan ettiği öğrenildi. Tarikat tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: “04.01.2021 tarihinde Zabıta Memurları tarafından Hocamızın naaşının umumi mezarlığa nakledilmesi işlemlerinin yapılması için 3 gün içerisinde Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi, aksi taktirde konunun Cumhuriyet Savcılığı’na aksettirileceğini bildirir tebligat tarafımıza tebliğ edildi.

“KOCAMAN’IN FARKLILIKLARI”

Bizler Hocamızın talebeleri olarak bu çelişkiyi anlayamadık. İlçemizde belediyemiz tarafından Aile Mezarlığı olarak izin verilmiş emsal yerler bulunmasına rağmen, Hocamızın naaşı ile ilgili başka bir yere nakledilmesine kadar varan bir tebligat gönderilmesi Hocamızı seven binlerce insanı şaşkınlık ve üzüntüye gark etmişti. Yukarıda izah edilen hususlarda belediyemiz Başkanı’nın sözde ve uygulamadaki farklılıkları bizi mağdur etmiştir.

BELEDİYENİN SİTESİNE AİLE YERİ OLARAK İŞLENDİ

Defin yerinin Aile Özel Mezarlığı olarak kayıtlı olduğu halde bizler belediyeye bildirilen defin yerinin Acısu Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı olduğuyla suçlandık. Halbuki Kartepe Belediyesi’nin Ek’teki internet sayfası ekran görüntüsünden görüleceği üzere defin yeri ilk andan itibaren şahsımıza ait arsadır. Kartepe Belediyesi’nin atılması gereken adımları atmaması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a müracaat ederek durumu kendisine izah ettik. Kendisi bize konuyla alakadar olacağını belirterek Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’e yönlendirdiler.

BÜYÜKAKIN GENEL SEKRETERE YÖNLENDİRDİ

Gökmen Bey ile yapılan görüşmede kendisi bu arsanın, sahibi tarafından şartlı bir şekilde Belediye’ye bağış yapılabileceğini ve bu şekilde meselenin çözülebileceğini bildirerek bizim yanımızda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Bey’i aradı ve mezar naklinin asla söz konusu olmayacağını biraz sabırlı olursak bu meselenin hallolacağını bildirdiler ve Mustafa Bey de bunu teyit etti. Fakat ilerleyen günlerde meselenin bazı yerel internet sitelerinde haber yapılması üzerine bilgi almak için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bey ile tekrar görüştük. Tahir Bey “Meselenin Valilikte olduğunu, kendilerinin meselenin nasıl çözüleceğini Valiliğe bildirdiklerini ve Valilikten gelecek haberi beklediklerini.” ilettiler.

AKP’LİLER İLE GÖRÜŞMA ÇABASI

Konunun takipçisi olmak ve bizim hakkımızda verilecek karardan önce bir kere de bizleri dinlemelerini talep ederek Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Bey’den görüşme talebinde bulunduk. Fakat 8 gün boyunca bize randevu verilmedi, bizimle görüşülmedi. Bir hafta sonra Vali Bey’den konunun Ankara’ya intikal ettiğini ve kendisinin yapacağı bir şey olmadığını söylediğini öğrendik. Bunun üzerine Ankara’ya giderek AK Parti milletvekilleri ile görüşüp derdimizi anlatmaya çalıştık. AK Parti Genel Merkezi’ne gidip sorunu anlatacak bir yetkili ile görüşmek istedik. Fakat ciddi manada kimse bize yardımcı olmadı ve bizi dinlemedi.

SÜLEYMAN SOYLU EMİR VERDİ

Daha sonra olayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bilgisi ve emriyle yapıldığını, bu sebeple hiçbir AK Parti yetkilisinin bizimle görüşmediğini öğrendik. Bizler bu süreç boyunca Savcılık ve Emniyet tarafından sürekli ifade vermeye çağrılarak, her gün evimize 2- 3 polis gelip “Hocaefendi’yi tabutla mı gömdünüz. Hocaefendi aslında ölmemiş, siz saklıyormuşsunuz” gibi akla ve mantığa aykırı sualler sorularak baskı altında alındık. Bazı internet sitelerindeki yalan içerikli haberlerin erişime engellenmesi ile ilgili taleplerimiz basın özgürlüğü gerekçesiyle defalarca reddedildi. Gelinen netice de zaten yalanları çürütmüştür. Olmamış bir olayı olmuş gibi gösteren ve basın yayın yoluyla kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişi ve kurumlarla alâkalı kanuni olarak haklarımızı arayacağımızı ve gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı da bildiririz.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Hocamızın naaşının nakledilmesi için gelen görevli memurlar tarafından ilgili hiç kimsenin oluru alınmadan, bilgisine başvurulmadan ve Savcılık talimatı okutulmadan işlem yapılmıştır. Nakil işleminin yapılması için neden normal prosedürlerin uygulanmayıp sokağa çıkma yasağının başladığı saat 21:00’den sonrası seçildi? Neden yüzlerce polis memuru, Özel Harekât Polisleri getirilip Tomalar tarafından mahallemiz kuşatıldı? Birkaç yalan dolu şikâyetin ciddiye alınıp samimi olan binlerce insanın taleplerinin görmezden gelinmesi bizleri çok üzmüştür. Yukarıda anlatılan süreçteki çabalarımızdaki niyetlerimiz her zaman, evvel Allahu Teala’dan yardım talep edip ondan sonra bir adım atma yönünde olmuştur. Varılan netice bizleri üzse de aynı niyetle yolumuza devam edeceğiz”