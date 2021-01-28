TIR’ın çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Kartepe Köseköy battı çıktı üzerindeki ışıklar mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Kara (77), Sakarya istikametine seyir halinde olan S.O. idaresindeki 55 LR 682 plakalı TIR’ın kendisine çarpması sonucu yere düştü. TIR’ın altında kalan ve ağır yaralanan Hüseyin Kara için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Kara olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Kara tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya karışan TIR sürücüsü S.O. polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.