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28 Oca 2021 - 13:13- Asayiş G: 28 Oca 2021 - 13:15

TIR’ın çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

Kartepe Köseköy battı çıktı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hüseyin Kara, tırın kendine çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kartepe Köseköy battı çıktı üzerindeki ışıklar mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Kara (77), Sakarya istikametine seyir halinde olan S.O. idaresindeki 55 LR 682 plakalı TIR’ın kendisine çarpması sonucu yere düştü. TIR’ın altında kalan ve ağır yaralanan Hüseyin Kara için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Kara olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Kara tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya karışan TIR sürücüsü S.O. polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

28 Oca 2021 - 13:13 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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