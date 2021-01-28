Benzin ve dizelin yerini LPG alacak

Küresel Isınmanın etkilerini göstermeye başlaması devletleri harekete geçirdi. Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Birliği için belirlediği 2030 emisyon hedeflerinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ‘yeşil plan’ olarak adlandırdıkları ‘sıfır emisyon’ politikasını açıkladı. Yeşil Plan kapsamında 2030 yılında İngiltere’de benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak. Yeni yıl bitmeden ‘sıfır emisyon’ hedefi koyan ülkelerden biri de Japonya oldu. Japonya’da da 2030 yılına kadar hibrit ya da elektrikli araçlara geçilmesi amaçlanıyor.

SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Dünyanın en büyük alternatif yakıt teknolojileri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü konu ile ilgili, “Sıfır emisyon hedefi önümüzdeki 10 yılda gerçek hale gelecek. Geçiş döneminde ise LPG’li araçların önemi artacak. Yakın gelecekte içten yanmalı motorların yalnızca LPG ve türevi alternatif yakıtlarla çalışacağını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.