2 gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu

Olay, İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 5 katlı binanın 3. katında bulunan evde kiracı olarak yaşayan 51 yaşındaki Meral Koç'tan 2 gündür haber alamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
UYURKEN BULUNDU
İtfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile balkondan Meral Koç'un evine girdi. Polis ve itfaiye ekipleri evde yaptığı kontrolde, Koç’un odasında uyuduğunu gördü. Ekiplerin uyandırdığı Meral Koç, ekiplerin durumu anlatması sonrasında uyku ilacı aldığını ve bu sebeple uyanamadığını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Adem - Ölüyü uyandırmışlar,çok güzel.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.