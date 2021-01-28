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28 Oca 2021 - 16:23- Asayiş G: 28 Oca 2021 - 17:01

2 gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu

İzmit'te 2 gündür kendisinden haber alınmayan kadın, evine giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu.
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Olay, İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 5 katlı binanın 3. katında bulunan evde kiracı olarak yaşayan 51 yaşındaki Meral Koç'tan 2 gündür haber alamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

UYURKEN BULUNDU

İtfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile balkondan Meral Koç'un evine girdi. Polis ve itfaiye ekipleri evde yaptığı kontrolde, Koç’un odasında uyuduğunu gördü. Ekiplerin uyandırdığı Meral Koç, ekiplerin durumu anlatması sonrasında uyku ilacı aldığını ve bu sebeple uyanamadığını söyledi.
# yardım, İzmit

28 Oca 2021 - 16:23 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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