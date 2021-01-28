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28 Oca 2021 - 16:25- Ekonomi G: 28 Oca 2021 - 16:27

Vodafone Grubu’ndan dijital eğitime destek  

Vodafone Grubu, Türkiye ile birlikte 13 Avrupa ülkesinde dijital becerilerin geliştirilmesi ve dijital eğitimin desteklenmesi için 20 milyon Avro’luk yatırım yapacak

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Vodafone Grubu, dijital becerilerin geliştirilmesi ve dijital eğitim programlarının desteklenmesi amacıyla Global Vodafone Vakfı çatısı altında Türkiye, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya ve Birleşik Krallık’taki yerel girişimlere önümüzdeki 5 yılda 20 milyon Avro'luk yatırım yapacak. Vodafone Grubu’nun COVID-19’la bağlantılı girişimlere ayırdığı yaklaşık 150 milyon Avro’luk ayni bağışa ve Global Vodafone Vakfı’nın 2020’de COVID-19 için yaptığı 10 milyon Avro'luk acil durum yatırımına ek olarak oluşturulan bu yatırım bütçesiyle, 2025 yılına kadar 16 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
# covid-19, eğitim

28 Oca 2021 - 16:25 - Ekonomi

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