Bambi ev tekstili ürünlerini genişletiyor  

Bambi Yatak ev tekstili kategorisinin yeni üyesi battaniyeler, yumuşacık dokularıyla sizi serin havalardan koruyarak, farklı renk seçenekleri ve ebatlarla zevkinize hitap ederek keyfinize keyif katıyor. Kaliteli uyku, zinde bir vücut ve daha az stres diyerek yatak sanatında ilkler yaratan Bambi Yatak, ev tekstili ürünleriyle sektördeki iddiasını güçlendiriyor. Son olarak şık tasarımları ve yumuşacık dokularıyla uyku setleri ailesinin yeni üyesi battaniye serisini kullanıcılarla buluşturan Bambi, serin havalarda mutluluğun tadına varmanın yeni formülünü sunuyor.