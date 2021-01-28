NG Kütahya Seramik ödül töreni düzenledi  

NG Kütahya Seramik’in her yıl iş ortaklarıyla buluştuğu ‘‘Yükselen Değerler Ödül Töreni’’ pandemi dolayısıyla NG Sapanca Enjoy Otel’de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti.Türkiye’de ilk kez NG Kütahya Seramik’in 600 kadar iş ortağı ile aynı anda Online bağlantı kuruldu. NG Kurucu Başkanı Nafi Güral: “Antalya’da 2.400 metrekarelik devasa bir showroomumuz var.

İŞ ORTAKLIĞI

Hem iş ortaklarımızın hem de bizim gelişmemizde çok önemli kilometre taşı oldu. Elbette bu başarılar sadece benim başarım değil. Benim yanımda değerli çalışma arkadaşlarım var. En önemlisi de iş ortaklarımız var. Beraberce bugünlere geldik. Yeter mi hayır asla yetmez. Geldiğimiz bu noktayı biz asla ve asla yeterli bulmuyoruz. Mutlak suretle daha iyiye daha güzele hedef almamız lazım.”