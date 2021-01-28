Koç: Bu gençler yarının bakanları

DEVA Partisi Körfez İlçe yönetiminin haftalık toplantısı önceki akşam ilçe binasında gerçekleşti. İl Başkanı Adem Koç ve bazı il yöneticilerinin de katıldığı toplantıda parti çalışmaları ele alındı ve gelinen nokta değerlendirildi. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan İl Başkanı Adem Koç, partilerinin seçime girmesinde herhangi bir sorun olmadığını savundu. Koç, “12 ilçede de rekor denilebilecek bir sürede teşkilatlandık” dedi.

“NİTELİKLİ ÜYE KAVRAMI”

İlçelerde mahalle yapılanmalarına başladıklarını ifade eden Koç, “Üye çalışmalarımız ve partimize yönelik büyük bir rağbet söz konusu. Bunlar gerçek üyeler. Biz özellikle nitelikli üye kavramını uyguluyoruz. Siyasette yeni bir değişim, dönüşüm yaşanıyor. Millet artık kime neden oy vereceğini, destek olacağını biliyor. Şu an için ülke genelinde 43 vilayetimizde yapılanma sürecini tamamladık. Seçimlere girebilmemiz için yasal bir engel bulunmuyor” dedi.

“ERGÜN YİNE BİZİMLE”

Partinin kurucularından Nihat Ergün’ün son kurultayda neden genel merkez yönetimine alınmadığı ile ilgili bir soruya da yanıt veren Koç, “Nihat Bey, saha siyasetini Tayyip Bey’den sonra en iyi bilen kişidir. Kendisi DEVA Partisi için önemli bir isimdir ve kurucumuzdur. Bundan sonraki çalışmalarımızda yine yer alacaktır. İl yönetimimiz ve ilçelerdeki yapılanmamız oluşurken yeni ve genç isimlere yer vermeyi uygun bulduk. Bu karar Türk siyaseti ve Türkiye’nin geleceği için atılmış en ciddi adımdır” dedi.

PARTİLİ GENÇLERİ ÖVDÜ

Devamında Koç, “Biz partimizi bu şekilde parlak bir gelecek üzerine bina ediyoruz. İl yönetim kurulumuzdaki yaş ortalamamız 34.5’tur. Bu durum ilçe teşkilatlarımızda da aynı şekilde. Bu gençler yarının milletvekilleri, bakanları olacak. Tamamen nitelikli, toplumun ve siyasetin sorunlarını tespit edip çözüm üreten bir potansiyelden söz ediyoruz” diye konuştu.

“BOZKURT DA ÇOK ÜMİTLİ”

Toplantının ev sahibi İlçe Başkanı Orhan Bozkurt ise, “Yeni dönemde çok renkli ve özel bir sürece gireceğiz. Körfez ilçemizde hareketi başlattık. Farklı bir çalışma içindeyiz. Halkımızdan aldığımız genel kanı bu yönde. Her yöneticimiz sorumlu olduğu alanla ilgili çalışmalar yapıyor ve ilçemizin fotoğrafını çekerek durum tespiti yapıyoruz” dedi. Toplantı sonunda ilçe yöneticisi Mesut Vural ilk başlangıcı yaptı ve kültür ve sanat politikaları ile ilgili sunum yaptı. Ardından Basın Onur Günü dolayısıyla kent gazetecilerine birer hediye takdim edildi.