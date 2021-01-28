DEVA Karamürsel’den CHP’ye teşekkür ziyareti

DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer ve yönetimi, Ekim 2020’de gerçekleştirdikleri Karamürsel İlçe Teşkilatı 1’inci Olağan Kurulu’na katılan CHP Karamürsel İlçe Örgütü’ne teşekkür etmek amacıyla ziyarette bulundu. Ziyarette, DEVA Partisi Karamürsel ilçe teşkilatını, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, yönetimi ve belediye meclis üyeleri ağırladı.
İLÇENİN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ
İlçe yöneticilerinin tanışmasıyla başlayan ziyarette, siyaset ve Karamürsel ilçesinin sorunlarını görüşüldü. Karamürsel’le ilgili yapılabilecekler ve karşılıklı iyi temennilerde bulunularak her iki parti başkanları birbirlerine başarı dileklerinde bulundu. CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü’de DEVA Partisi Karamürsel İlçe Teşkilatı tarafından yapılan ziyaretten memnun kaldığını ifade ederek teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.