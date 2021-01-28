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28 Oca 2021 - 16:35- Siyaset G: 28 Oca 2021 - 16:36

DEVA Karamürsel’den CHP’ye teşekkür ziyareti

DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer ve yönetimi, ilçe kongresine katılan CHP Karamürsel İlçe Örgütü’ne teşekkür ziyaretinde bulundu

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DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer ve yönetimi, Ekim 2020’de gerçekleştirdikleri Karamürsel İlçe Teşkilatı 1’inci Olağan Kurulu’na katılan CHP Karamürsel İlçe Örgütü’ne teşekkür etmek amacıyla ziyarette bulundu. Ziyarette, DEVA Partisi Karamürsel ilçe teşkilatını, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, yönetimi ve belediye meclis üyeleri ağırladı.

İLÇENİN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

İlçe yöneticilerinin tanışmasıyla başlayan ziyarette, siyaset ve Karamürsel ilçesinin sorunlarını görüşüldü. Karamürsel’le ilgili yapılabilecekler ve karşılıklı iyi temennilerde bulunularak her iki parti başkanları birbirlerine başarı dileklerinde bulundu. CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü’de DEVA Partisi Karamürsel İlçe Teşkilatı tarafından yapılan ziyaretten memnun kaldığını ifade ederek teşekkür etti.

28 Oca 2021 - 16:35 - Siyaset

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