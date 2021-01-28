Kaymakamlıktan ikinci iptal açıklaması!

İzmit Belediyesi Ocak ayı Meclis toplantısına AKP’lilerin kavgasına neden olan alkol ruhsatı talebi ile ilgili her geçen gün yeni bir gelişme meydana geliyor. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Soydabaş’ın Grup Başkan Vekilliğinden ve Engin Uçar’ın Meclis Üyeliğinde istifa etmesi ile sonuçlanan olay sonrası Bar Sahipleri Serkan Göyük ve Yadigar Başyurt alkol ruhsatı alamaya hak kazanmıştı. İzmit Belediye Meclisinde yaklaşık 6 yıldır bekledikleri onayı alan iki iş yeri sahibi İzmit Kaymakamlığına takıldı. İzmit kaymakamlığı Belediye Meclisi kararı ile ilgili yürütmenin durdurulmasına ve kararın iptaline karar verilmesini istedi.

İFADELER YANLIŞ

Konunun kamuoyuna yansıması sonrası İzmit Kaymakamlığı bir açıklama daha yayınladı kaymakamlık açıklamasında reddedildi ve iptal edildiği ifadelerinin yanlış olduğu vurgulandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konu ile ilgili Kaymakamlığımızca yapılan açıklamada da görüleceği gibi; İzmit Belediye Meclisi Kararı Kaymakamlığımızca reddedilmemiş veya iptal edilmemiştir. “Reddedildi “, ”Reddetti”, “İptal Edildi”, “İptal Etti” şeklindeki ifadeler yanlıştır. Hukuka aykırı olduğu çok açık olan söz konusu Meclis kararının iptal edilmesi talebi ile İdare Mahkemesine yapılmış bir başvuru söz konusudur. İzmit Kaymakamlığı sorumluluklarının ve yetkilerinin farkındadır. Konu ile ilgilenenleri; Kaymakamlığımızın açıklamasını okumaya ve buna rağmen anlaşılmayan bir husus olması halinde İzmit Kaymakamı ile görüşmeye davet ediyoruz.

KAYMAKAMLIĞIN GÖRÜŞÜ GEREKİYORDU

Belediye Meclisi tarafından, içkili yerler bölgesinde bir değişiklik yapılacak ve içkili yerler bölgesine yeni yerler dahil edilecekse; bu dahil edilecek yerin/bölgenin sınırlarının belirlenmiş olması ve belirlenen yer ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince; mahalli mülki idare amirinin (İzmit Kaymakamlığının) genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda karar alınması gerektiği halde;

HUKUKA AYKIRI

İzmit Belediyesi tarafından bir çalışma yapılarak içkili yerler bölgesine dahil edilecek bir bölgenin/ alanın sınırları belirlendikten sonra belirlenmiş yer ile ilgili Mahalli Mülki İdare Amirliğimizin (Kaymakamlığımızın) genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında görüşü alınmadan, adresi ve yeri bile belli olmayan iki işyerinin içkili yer bölgesi içine dahil edilmesine yönelik alınan İzmit Belediye Meclisinin 05.01. 2021 tarihli ve 9 nolu kararının açıkça hukuka aykırı olduğu değerlendirilmiş ve Kaymakamlığımızca İdare Mahkemesine başvuru yapılarak; söz konusu Belediye Meclisi kararı ile ilgili yürütmenin durdurulmasına ve söz konusu kararın iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

KARARA UYULMASI ZORUNLUDUR

Yargı süreci devam etmektedir. Mahkemenin vereceği karara herkesin saygı göstermesi ve uyması hukuken zorunludur. Durum bundan ibarettir. Herkesten; doğruyu öğrenmeye ve öğrendiği veya öğreneceği doğru bilgiyi paylaşmaya, özellikle de bilgi kirliliğine neden olmamaya özen gösterilmesini bekliyoruz”