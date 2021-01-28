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28 Oca 2021 - 19:02- Gündem G: 28 Oca 2021 - 19:05

İzmit’te kafe ve restoranlardan eğlence vergisi alınmayacak

Pandemi döneminde esnafın yaşadığı sıkıntılara çare üretmeye devam eden İzmit Belediyesi, ikinci destek paketiyle ağırlıklı olarak kafe ve restoranlardan alınan eğlence vergisini dükkânların kapalı kaldığı süre boyunca almayacak

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Pandemi sürecinde esnafa destek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, esnaf ve vatandaşlar için duyurduğu 2. destek paketi ile esnafın yanında olmaya devam ediyor. Esnafın yükünü almaya çalışan ve bu konuda tüm imkânlarını zorlayan İzmit Belediyesi 2. destek paketiyle, ağırlıklı olarak kafe restoranlardan alınan eğlence vergisin, pandemi nedeniyle kapalı oldukları süre boyunca almayacak. İzmit Belediyesinin eğlence vergisi desteğiyle, esnafın yükü bir nebze olsun hafifleyecek.
# İzmit, destek

28 Oca 2021 - 19:02 - Gündem

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