Pazar artıkları hayvanlara yem oluyor  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sebze Meyve hali ve pazarlarda oluşan pazar artıklarını (satılamayan ve satılamayacak durumda olan meyve sebze) topluyor. Haller Şube Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı personelince toplanan pazar artıkları Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü’ne teslim edilerek kış şartlarında aç kalan hayvanlara yem yapılıyor.

ARTIK SEBZELER TOPLANIYOR

Soğuk hava şartlarında ve karla kaplı alanlarda, yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti sokak sokak gezerek hayvanlara mama dağıtımı yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yanı sıra dağlarda aç kalan hayvanlar için de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda sebze meyve hali ve pazarlarda oluşan pazar artıkları (satılamayan ve satılamayacak durumda olan meyve sebze) Zabıta ekiplerince toplanıyor.

DOĞADAKİ HAYVANLARA YEM

Zabıta ekiplerince toplanan pazar artıkları poşetleniyor. Düzenli bir şekilde poşetlenen pazar artıkları daha sonra günlük olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları pazar artıklarını samanla harmanlayarak belirledikleri bölgelerdeki yerlere bırakılıyor.

İZLER TAKİP EDİLİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı pazar artıklarını bıraktıkları yerleri hayvan hareketliliğini takip ederek belirliyor. Bu bölgelerde hayvanların ayak izlerini takip eden ekipler ayak izlerinin sıklaştığı bölgelere saman, Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Pazar artıkları ve yem bırakıyor.

800 KİLO BESİN

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 400 kilo pazar artığına 200 kilo saman ve 200 kilo besi yemi ekleyerek Kartepe İlçesi Suadiye Tabiat Parkı’nda belirlenen bölgelere bıraktı.

ZİYANIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Yapılan bir araştırmada Sebze ve Meyve Hallerinden çıkan meyve ve sebzelerin günlük yüzde 8’nin atıldığı belirlenmişti. Büyük bir ekonomik kaynağın heba olmasına izin vermeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi büyük bir ziyanı önlerken, kar nedeniyle yem bulmakta zorlanan hayvanların karınlarını doyuruyor.