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29 Oca 2021 - 10:18- Gündem G: 29 Oca 2021 - 10:20

İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor

Vadi İzmit evlerinde bulunan İzmit Belediyesine ait 115 adet daire açık ihale usulü ile satışa çıkarılacak 

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İzmit Belediyesine ait 115 adet daire pandemi nedeniyle 4 farklı ihale ile satışa çıkarılacak. Bu kapsamda ilk ihale 4 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. İlk ihalede E-F-G-H bloklarındaki 28 daire daire ile 2 adet villanın satışı yapılacak. İkinci ihale ise 11 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecek. İhalede D bloktaki 30 adet dairenin satışı yapılacak. 


ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ İHALE


18 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan üçüncü ihalede B-E-K bloklarındaki 29 adet dairenin satışı yapılacak. Dördüncü ve son ihale ise 25 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olup A bloktaki 26 adet dairenin satışı gerçekleştirilecek. 


İHALE ÇIKARILACAK DAİRELER


24 adet 1 1
44 adet 2 1
29 adet 3 1
9 adet 3 1 dubleks
7 adet 4 1 dubleks
2 adet dubleks villa
# İzmit

29 Oca 2021 - 10:18 - Gündem

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