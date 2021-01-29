İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor

İzmit Belediyesine ait 115 adet daire pandemi nedeniyle 4 farklı ihale ile satışa çıkarılacak. Bu kapsamda ilk ihale 4 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. İlk ihalede E-F-G-H bloklarındaki 28 daire daire ile 2 adet villanın satışı yapılacak. İkinci ihale ise 11 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecek. İhalede D bloktaki 30 adet dairenin satışı yapılacak.



ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ İHALE



18 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan üçüncü ihalede B-E-K bloklarındaki 29 adet dairenin satışı yapılacak. Dördüncü ve son ihale ise 25 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olup A bloktaki 26 adet dairenin satışı gerçekleştirilecek.



İHALE ÇIKARILACAK DAİRELER



24 adet 1 1

44 adet 2 1

29 adet 3 1

9 adet 3 1 dubleks

7 adet 4 1 dubleks

2 adet dubleks villa