İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor

İzmit Belediyesine ait 115 adet daire pandemi nedeniyle 4 farklı ihale ile satışa çıkarılacak. Bu kapsamda ilk ihale 4 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. İlk ihalede E-F-G-H bloklarındaki 28 daire daire ile 2 adet villanın satışı yapılacak. İkinci ihale ise 11 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecek. İhalede D bloktaki 30 adet dairenin satışı yapılacak.
ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ İHALE
18 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan üçüncü ihalede B-E-K bloklarındaki 29 adet dairenin satışı yapılacak. Dördüncü ve son ihale ise 25 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olup A bloktaki 26 adet dairenin satışı gerçekleştirilecek.
İHALE ÇIKARILACAK DAİRELER
24 adet 1 1
44 adet 2 1
29 adet 3 1
9 adet 3 1 dubleks
7 adet 4 1 dubleks
2 adet dubleks villa
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.