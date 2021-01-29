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29 Oca 2021 - 10:24- Gündem G: 29 Oca 2021 - 10:30

Arif Kızılkaya vefat etti

Körfez Tütünçiftlik’in tanınmış ve sevilen isimlerinden olan Kızılkaya Restoran’ın sahibi Arif Kızılkaya yakalandığı koronavirüse yenilerek hayata veda etti
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Körfez Tütünçiftlik’in tanınmış ve sevilen isimlerinden olan Kızılkaya Restoran’ın sahibi Arif Kızılkaya  hayatını kaybetti. Yaklaşık bir aydır  Derince  Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Kızılkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurturılamadı. Körfez'de 3 adet restoranı ve Kızılkaya adında bir oteli de bulunan ayrıca otobandaki dinlenme tesislerinde de işletmesi olan Arif Kızılkaya’nın cenazesi 29 Ocak Cuma günü (Bugün) Saat 14.00’te Körfez Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazından sonra Körfez Mezarlığı’ndaki aile kabristanına devredilecek. 
# Arif Kızılkaya, vefat etti, Derince, eğitim, aile, Körfez

29 Oca 2021 - 10:24 - Gündem

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