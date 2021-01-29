Burak Süleyman: Bu forma altında çok keyif alıyorum

Kocaelispor forması altında oynamaktan ötürü çok keyifli olduğunu ifade eden Burak Süleyman şu şekilde konuştu: Öncelikle, bu forma altında forma giymekten, mücadele etmekten çok keyif alıyor, çok mutlu oluyorum. Birkaç ay sonra ilk maçımıza çıktık. Talihsiz bir ilk maça denk geldik.
BU ZEMİNDE DAHA İYİSİ OLMAZ
Çok kötü hava koşulları, inanılmaz derecede kötü bir zemin üzerinde durmaya çalıştık. Takım arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Bu zeminde çok net bir skor elde ettiler. Yine bu zemine göre iyi diyebileceğimiz bir oyun da vardı. Güzel bir galibiyet aldık. Açıkçası bundan daha iyi bir başlangıç olamazdı.
KARŞILIĞINI VERECEĞİM
Taraftarların heyecanı beni de çok heyecanlandırıyor. Onların bize karşı beslediği sevgi herkese nasip olmaz. Kendimi çok şanslı hissediyor ve aldığım her dakikada bu sevginin karşılığını, hakkını vermeye çalışıyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyon olarak bunu başarırız.
2-3 DAKİKA PENALTI NOKTASINI BULAMADIK
Maça gelirsem. Kaçırdığım penaltı için herkesten özür dilerim. Kötü bir penaltı kullandım. İnşallah bir dahakine daha dikkatli ve iyi kullanırım. Ama penaltı noktası konusunda bir sıkıntı da çektik. 2-3 dakika noktayı bulamadık. Devamında telafi ettiğimi düşünüyorum. İlk maç ilk gol… Bu da beni mutlu etti. İnşallah bu şekilde etkili oyunlarla güzel galibiyetler almaya devam ederiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.