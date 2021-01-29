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29 Oca 2021 - 10:43- Spor G: 29 Oca 2021 - 10:44

Burak Süleyman: Bu forma altında çok keyif alıyorum

Kocaelispor’un Göztepe’den kiralık olarak renklerine bağladığı Burak Süleyman, Sarıyer galibiyetini değerlendirdi. Ağır zeminde çok iyi bir oyun çıkardıklarını ifade eden başarılı futbolcu, Kocaelispor forması altında oynamaktan da çok keyif aldığını belirtti.

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor forması altında oynamaktan ötürü çok keyifli olduğunu ifade eden Burak Süleyman şu şekilde konuştu: Öncelikle, bu forma altında forma giymekten, mücadele etmekten çok keyif alıyor, çok mutlu oluyorum. Birkaç ay sonra ilk maçımıza çıktık. Talihsiz bir ilk maça denk geldik.

BU ZEMİNDE DAHA İYİSİ OLMAZ

Çok kötü hava koşulları, inanılmaz derecede kötü bir zemin üzerinde durmaya çalıştık. Takım arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Bu zeminde çok net bir skor elde ettiler. Yine bu zemine göre iyi diyebileceğimiz bir oyun da vardı. Güzel bir galibiyet aldık. Açıkçası bundan daha iyi bir başlangıç olamazdı.

KARŞILIĞINI VERECEĞİM

Taraftarların heyecanı beni de çok heyecanlandırıyor. Onların bize karşı beslediği sevgi herkese nasip olmaz. Kendimi çok şanslı hissediyor ve aldığım her dakikada bu sevginin karşılığını, hakkını vermeye çalışıyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyon olarak bunu başarırız.

2-3 DAKİKA PENALTI NOKTASINI BULAMADIK

Maça gelirsem. Kaçırdığım penaltı için herkesten özür dilerim. Kötü bir penaltı kullandım. İnşallah bir dahakine daha dikkatli ve iyi kullanırım. Ama penaltı noktası konusunda bir sıkıntı da çektik. 2-3 dakika noktayı bulamadık. Devamında telafi ettiğimi düşünüyorum. İlk maç ilk gol… Bu da beni mutlu etti. İnşallah bu şekilde etkili oyunlarla güzel galibiyetler almaya devam ederiz.

# Kocaelispor

29 Oca 2021 - 10:43 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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