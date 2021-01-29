Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Oca 2021 - 10:44- Asayiş G: 29 Oca 2021 - 10:47

Kocaeli'de sosyal mesafesiz kış turizmi

Kartepe'de kış turizmini yaşamak için kayak merkezini dolduran vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan eğlencenin keyfini sürdü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarıyla, İçişleri Bakanlığının da valiliklere gönderdiği genelgelerle korona virüsün engellenmesi adına önlemler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşların kuralları hiçe saymaya devam ediyor.
Kış turizmini doyasıya yaşamak için Kartepe Kayak Merkezine akın eden vatandaşlar, kalabalık görüntüler oluşturuyor. Eğlence merkezinde toplanan kalabalık, vak'alara aldırmadan eğlencenin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar yüksek ses müzik eşliğinde horon oynadı, bazıları ise ateş başında yakın mesafe de durarak, sohbet etti. Sosyal mesafe kuralını gözetmeyen ve maske takmayan vatandaşlar, kartopu oynayarak karın keyfini sürdü.

29 Oca 2021 - 10:44 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
2 gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu mask
2 gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu
Kural ihlali yapan 192 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 192 kişiye para cezası
TIR’ın çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi mask
TIR’ın çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
Cemaat liderinin mezardan cenazesinin taşınmasında arbede yaşandı mask
Cemaat liderinin mezardan cenazesinin taşınmasında arbede yaşandı
Soyguncuyu elindeki altın çekme makinesi ile kovaladı mask
Soyguncuyu elindeki altın çekme makinesi ile kovaladı
Döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı kişi paniğe kapılınca kaçtı mask
Döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı kişi paniğe kapılınca kaçtı
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
6 gündür haber alınamayan adam bulundu! mask
6 gündür haber alınamayan adam bulundu!
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı mask
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı
Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular mask
Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular
Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı mask
Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı

GALERİ

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü mask
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor mask
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı!
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü mask
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar! mask
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL