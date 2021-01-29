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29 Oca 2021 - 11:02- Gündem G: 29 Oca 2021 - 11:08

Kocaeli'de 2020 yılı yatırımlarının proje tutarı 16 milyar 779 milyon lira

Kocaeli'de 2020 yılı yatırımlarının proje tutarı 16 milyar 779 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

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Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında elektronik ortamda düzenlenen 2021 yılının 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Yavuz, toplantının yatırımcı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amaçlanarak yapıldığını belirtti.

"NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 70"

Geçen yılın yatırım verilerini paylaşan Yavuz, şunları kaydetti: "Yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından İl Yatırım Takip Sistemine girilen verilere göre Kocaeli'de 2020 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler tarafından toplam 525 proje üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Yıl sonu itibarıyla 212 proje tamamlanmış, 215 proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. 34 proje ihale aşamasında olup, 54 projeye henüz başlanmamış, 10 proje ise tasfiye edilmiştir. 2020 yılı yatırımlarının proje tutarı toplam 16 milyar 779 milyon lira olup, 2020 yılı ödeneğinin toplam tutarı ise 3 milyar 168 milyon liradır. 2020 yılı yatırımları için ön görülen toplam ödenekten yapılan harcama 2 milyar 215 milyon liradır. Buna göre ortalama nakdi gerçekleşme oranı yüzde 70'tir."

"ZAMAN ZAMAN SORUNLAR YAŞANIYOR"

Vali Yavuz, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen projelerde salgın sebebiyle zaman zaman bazı sorunların yaşandığını aktararak, bu yıl alınan daha etkin tedbirlerle bu harcama miktarlarını ve proje gerçekleştirmelerini daha üst seviyeye çıkaracaklarını ümit ettiklerini kaydetti. Kurum müdürleri ve yetkilileri tarafından yapılan sunumların ardından koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, izleme ve koordinasyon çalışmalarının değerlendirildiği ve bu yıl yapılacak yatırımların da görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve ilçe belediye başkanları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. 

# Kocaeli, Büyükşehir, koronavirüs

29 Oca 2021 - 11:02 - Gündem

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